США «кошмарит» европейский автопром санкциями, «переводя стрелки» на Китай

Пригрозив партнерам, а правильнее сказать – конкурентам, американцы «заморозили» импорт моделей целого ряда европейских автостроителей, включая VW, Audi, Bentley и Porsche. Причиной тому – подпадающие под ограничения электронные компоненты в моделях этих автобрендов, произведенные в КНР. Санционные детали были обнаружены в конструкции автомобилей и в итоге США добро на ввоз машин не дает.Европа – в панике, Китай – в гневе. С подробностями очередного «байденовского» скандала разобрался портал «АвтоВзгляд».

Немногие знают, что пару лет назад в Штатах приняли закон «О предотвращении принудительного труда уйгуров», направленного против геноцида и нарушений прав человека, якобы происходящих в Синьцзяне – автономном районе на северо-западе Китая. Он предполагает визовые ограничения, санкции на товары и меры экспортного контроля, включая запрет на поставки той или иной продукции и даже ее конфискацию.

Между тем, в Синьцзян-Уйгурском районе уже несколько лет не наблюдается никаких притеснений мусульманского тюркского народа, десятилетиями борющегося за независимость. Сегодня попасть сюда может любой желающий, включая иностранцев – местные власти практически полностью справились с нищетой, царившей в регионе нищеты, а валовый региональный продукт вырос в 160 раз.

К слову, многократно увеличилось и само население, а вместе с ним и продолжительность жизни. Иными словами, гонений и принудительного бесплатного труда тут больше нет. Скажем больше: в районе вдвое выросли зарплаты и значительно снизился уровень преступности.

Фото globallookpress.com

Однако американцам, преследующим лишь собственные интересы, плевать на это так же, как на тщетные потуги европейских автостроителей покорить крупнейший, хотя уже и второй после Китая, автомобильный рынок планеты.

Особенно учитывая тот факт, что запрет на ввоз санкционной продукции серьезно бьет и по карманам, и по репутации брендов, оказавшихся в ловушке. Причем не только в локальном плане, а всецело в мировом. Вероятно, икается Джо Байдену – мама, не горюй!

Так вот: у тысяч европейских машин в блоках управления были обнаружены электронные детали, произведенные в Синьцзяне, где у концерна VW есть совместное предприятие с китайским автогигантом SAIC. Вот только поставщик компонентов обязан был доказать, что при их изготовлении не использовался принудительный труд. В чем, собственно, сейчас и разбираются представители VW, пляшущие под дудку США.

Как сообщает Financial Times, немецкий автогигант инициировал служебное расследование, а партии машин, входящих в его состав марок, «повиснут в воздухе» до тех пор, пока детали не будут заменены!

Посол КНР в РФ. Фото ТАСС.

Иначе говоря, компании придется переналадить производство, потеряв время, деньги и многочисленных клиентов. Заокеанские дилеры, ожидающие автомобили, уже вовсю бьют тревогу, а по информации Fox Business, о сроках поставок и их возобновлении пока не знает даже сам автоконцерн.

Между тем, в Китае подобные действия США считают неправомерными, нарушающими права на трудоустройство и развитие народов всех национальностей в Синьцзяне. И вот уже посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй прямо заявил, что американцы ставят себя превыше всего и вся:

– Вне зависимости от того, используют ли они тему Синьцзяна для сдерживания Китая, или применяют санкции для подавления России, целью США является сохранение гегемонии, – заявил диплоиат. По его мнению, манипуляции под предлогом защиты прав человека усугубляют их еще больше, при этом подрывая стабильность и процветание КНР. Не говоря уже о европейских странах, вынужденных страдать от мнимой дружбы с умалишенным «королем».