Как война на Ближнем Востоке уничтожает американский и европейский автопром

Путь через Суэцкий канал является кратчайшим между Азией и Европой, а во избежание рисков попасть под удар многие компании приняли решение отказаться от судоходства в неблагоприятной зоне, избрав альтернативный безопасный маршрут вдоль мыса Доброй Надежды. Однако такие рейсы много продолжительнее, и они требуют дополнительных затрат на топливо, что ожидаемо отражается на сроках поставки автомобильных компонентов и на стоимости самой логистики.

Исход событий не заставил себя долго ждать — ряд автоконцернов уже столкнулись с производственными сложностями. Более того: некоторые компании даже остановили выпуск своих автомобилей.

В режим временного простоя введен венгерский завод Suzuki в Эстергоме, где собирают кроссоверы Vitara и S-Cross. Причина — нехватка двигателей и прочих комплектующих для выпуска упомянутых моделей, которые задержались в пути из-за внепланового изменения маршрута в связи с военным конфликтом в Красном море. Переговоры о пересмотре логистики ведет и немецкий Volkswagen, который, впрочем, лишь снизил обороты выпускаемой продукции, но полностью производство не остановил. Пока не остановил…