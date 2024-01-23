Как война на Ближнем Востоке уничтожает американский и европейский автопром

Путь через Суэцкий канал является кратчайшим между Азией и Европой, а во избежание рисков попасть под удар многие компании приняли решение отказаться от судоходства в неблагоприятной зоне, избрав альтернативный безопасный маршрут вдоль мыса Доброй Надежды. Однако такие рейсы много продолжительнее, и они требуют дополнительных затрат на топливо, что ожидаемо отражается на сроках поставки автомобильных компонентов и на стоимости самой логистики.
Исход событий не заставил себя долго ждать — ряд автоконцернов уже столкнулись с производственными сложностями. Более того: некоторые компании даже остановили выпуск своих автомобилей.
В режим временного простоя введен венгерский завод Suzuki в Эстергоме, где собирают кроссоверы Vitara и S-Cross. Причина — нехватка двигателей и прочих комплектующих для выпуска упомянутых моделей, которые задержались в пути из-за внепланового изменения маршрута в связи с военным конфликтом в Красном море. Переговоры о пересмотре логистики ведет и немецкий Volkswagen, который, впрочем, лишь снизил обороты выпускаемой продукции, но полностью производство не остановил. Пока не остановил…
А вот шведская Volvo напрочь «заморозила» сборку своих автомобилей в бельгийском Генте, где налажен выпуск электрокара С40 Recharge и компактного кроссовера XC40. Виной тому — недостаток узлов трансмиссии, которые бренд закупает в Китае. Затормозила конвейер и американская Tesla, клепающая премиальные электрические поделки Model Y на собственном заводе под Берлином. По причине дефицита автокомпонентов, зависших в ходе доставки из Поднебесной, предприятие «забуксовало» по меньшей мере до середины февраля.
Между тем, заокеанский Stellantis, который в настоящий момент является самым крупным автомобильным альянсом на планете, решил пойти на крайние меры — наладить поставку необходимых деталей посредством авиасообщения. Даже страшно представить, насколько вырастет в цене автопродукция брендов, входящих в его портфель, из-за вынужденных перерасходов.
Впрочем, Stellantis — это не штучный выпуск Tesla, и в Европе активно продаются модели Peugeot и Citroёn, Vauxhall и Opel, FIAT и DS. А значит, эффективной маржинальности проекта способствуют объемы реализованных авто. Поэтому «тормозить» ни в коем случае нельзя, хотя и независимые эксперты уже успели спрогнозировать падение продаж попавших под раздачу марок, как и неминуемые финансовые сложности, связанные с выполнением обязательств перед заказчиками.
Похоже, грядет очередной крупномасштабный кризис, который подкосит и без того шатающийся западный автопром, не успевший оклематься от последствий пандемии коронавируса и введения антироссийских санкций.