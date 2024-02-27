В Белоруссию за недорогими автозапчастями: как сэкономить на ремонте машины

Цены на все и вся в России не устают расти. Именно поэтому наши соотечественники массово ринулись в соседнюю Белоруссию, чтобы «за недорого» упаковаться дефицитными автокомпонентами и вожделенной «санкционкой». За чем конкретно едут, и как сегодня без проблем пересечь российско-белорусскую границу на собственных «колесах», набитых импортным товаром, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Самый загруженный пограничный переход из России в Белоруссию – пропускной пункт в Красинском районе Смоленской области, что на трассе М1 «Беларусь». Преодолеть границу тут получится за пару с лишним часов. И это только на КПП с российской стороны, а дальше – белорусы. Именно поэтому некоторые продуманные автомобилисты выбирают альтернативный маршрут.

Скажем, через Брянскую область, где функционирует кордон «Три сестры» на стыке России, Белоруссии и Украины (трасса М3), а также погранпункт на дороге А240, ведущей в Гомельскую область. К слову, последний считается наименее востребованным у водителей, причем с обеих сторон. А потому преодолеть границу здесь можно буквально за считанные минуты.

Пролететь мимо пограничников, как это было до начала СВО, не получится от наречия «вообще». Люди в форме останавливают каждую машину без исключения, требуют предъявить паспорта и продемонстрировать содержимое багажного отсека в автомобиле. При малейшем недоверии к водителю и его спутникам, а также подозрении в транспортировке чего-либо запрещенного, погранцы могут устроить тщательную проверку, включая досмотр с пристрастием.

- 0/0

Машина в этом случае отправляется в отстойник, а граждане – в специальное помещение терминала. Как несложно догадаться – для проведения мероприятий дополнительного контроля. Если же никаких предпосылок для этого нет – счастливого, как говорится, пути!

Спустя 10 минут езды по нейтральной зоне, на горизонте появятся белорусские пограничники, которые так же, как и их российские коллеги попросят предъявить к досмотру и поклажу, и документы. Кстати, не забудьте приобрести страховку, позволяющую без рисков, а заодно и проблем с местными гаишниками ездить по «батькиной» земле.

Очередей из легковых авто не наблюдается, а вот фур, следующих по отдельному коридору, на границе больше, чем на МКАД. Причем на въезде в Россию, а не наоборот. Автопоездов с европейскими регистрационными знаками – пруд пруди. Да, товарооборот, конечно, снизился, но до нуля ни разу не упал. А что: война войной, а бизнес – по расписанию. Итак, за чем же едут россияне в Беларусь?

Фото портала АвтоВзгляд.

Конечно же, за «санкционкой», ибо стоит она здесь сильно дешевле, а главное – никакого дефицита. Речь идет о бытовых товарах и продуктах питания западных (преимущественно – европейских) производителей. В частности, стиральных порошках, кормах для животных, алкогольных и безалкогольных напитках, сырах и шоколаде.

К примеру, «Кока-Кола» в местном гиперцентре «Евроопт» в переводе на наши деньги обойдется в 80 рублей за литровую бутылку. У нас же ее если и найдешь, то стоить она будет от 120 до 180 рублей. Прекрасный итальянский кофе – 120 рублей за упаковку, в то время как в РФ такая пачка попросит за себя все 600!

Сыры – от Польши и Италии до Нидерландов и Швейцарии – в таком изобилии, что разбегаются глаза. Пойди найди у нас какой-нибудь «Грана Падано», а там всего за 1000 рубликов – килограмм. Для сравнения: некоторые «серые» поставщики предлагают его в России за 3-4 тысячи «деревянных». Согласитесь, с такими ценами аппетит уже приятным не назовешь.

Фото портала АвтоВзгляд.

Что касается автомобильных комплектующих, тот в Белоруссии невероятно развит рынок подержанных и восстановленных запчастей из Европы. Стоят они копейки, а к качеству – никаких претензий. К слову, ближайшие к границе регионы – Смоленская и Брянская области – только такими деталями и спасаются. В доступности и новые комплектующие, которые при необходимости можно заказать заранее. Интернет – в помощь.

Кроме того, у Батьки полным-полно моторных масел именитых заморских брендов, а заодно и всевозможных аксессуаров и «расходников», включая аккумуляторы, фильтры и даже шины. Главное, чтобы на обратном пути их чрезмерное количество не вызвало лишних вопросов у российских пограничников.

А потому все же знайте меру, не превращайте легковушку в фуру и просите у белорусских продавцов товарные чеки на приобретенную продукцию. Ну а за сыры-колбасы да кофе с шотландским виски вам уж точно никто и ничего не предъявит.