Как недорого, но качественно отремонтировать машину в 2024 году: советы автоэкспертов

Подорожавшие за последние полтора-два года запчасти и нормочасы в автомастерских — отнюдь не сенсация для подавляющего большинства российских водителей. И дело не только в выкрутасах валютных курсов. Даже по розничным ценам в автомагазинах видно, что они изменились отнюдь не пропорционально масштабам «просадки» рубля.
Некоторые комплектующие стоят сейчас втрое больше чем в 2021 году. При том, что российская валюта упала с тех пор не столь мощно. Свой вклад в создавшуюся ситуация внесла подорожавшая логистика. Теперь почти все автокомпоненты к нам везут через Турцию, ОАЭ и страны Средней Азии. Среди прочих причин роста розничной стоимости запчастей — инфляция.
Эксперты отмечают, что по итогам 2023 года сильнее всего (до 20%) выросли прайсы на детали автомобилей, которые привозят в Россию под заказ из Европы и США. Это двигатели, элементы кузова, автооптика. Причем рост цен неоднороден в географическом смысле. Из-за разных расходов на доставку, в одних регионах РФ розничная стоимость какого-то узла или автокомпонента может быть выше, а в других ниже.
— Цена запчастей зависит от марки машины и ее года выпуска. Так, Volkswagen Passat 2015 года оснащен галогенными фарами. Одну такую деталь сейчас можно приобрести за 12 000 рублей. А у той же модели VW следующего поколения, выпущенной в 2020-ом, стоит светодиодная фара. И ее цена — уже 70 000 рублей. Такой разброс хотя бы объясним с технологической точки зрения. Гораздо удивительнее, что, к примеру, год назад фара для Datsun mi-DO стоила 17 000 рублей, а сейчас за нее же просят 79 000 рублей. И это оптовая закупочная цена, в рознице ее вам продадут еще дороже. Очень неожиданно и печально, — заявил порталу «АвтоВзгляд» гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.
Порой складывается впечатление, что масштабы роста цен на запчасти обусловлены не столько объективными факторами, сколько «хотелками» бизнесменов, занятых в этой сфере.
— Запчасти отечественных и условно отечественных производителей также постепенно растут в цене. Основная причина — инфляция, которая влияет на закупочную стоимость, а также уровень зарплат сотрудников в автосфере. Российские поставщики автокомпонентов наращивают обороты и параллельно повышают цены в два раза, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» гендиректор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук.
Его оценку косвенно подтвердили порталу «АвтоВзгляд» и представители ГК «АвтоСпецЦентр».
— За последние 1,5 года прирост числа автосервисов в России составил 7000 единиц. Доход СТО повышается. Дорожают и услуги по техобслуживанию. Большая часть СТО повысила цены на услуги на 10—20% по итогам 2023 года. Это связано с увеличением затрат на запчасти и материалы, а также на приобретение и обслуживание оборудования СТО, — полагают в «АвтоСпецЦентре».
Рост расходов среднестатистического автовладельца на ремонт и обслуживание своей машины гораздо удобнее оценивать не в процентах, а в рублях.
— Если рассматривать рост стоимости услуг автосервисов через призму среднего чека, то с 2022 по 2023 год он вырос для авто среднего ценового сегмента с 39 000 до 44 000 рублей, а для «премиума» — с 44 000 до 55 000 рублей. То есть на 10—25%. Ситуация с доступностью запчастей для разных автобрендов неоднородна. Кто-то (например, BMW, JLR) имеет в России работающий центральный склад. А Volvo ушла из РФ в мае 2022 года. И с тех пор фирменные детали можно получить только по параллельному импорту, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
Но даже в столь жестких условиях подорожания всего и вся есть возможность хоть как-то снизить затраты на содержание авто.
— Чтобы не переплачивать за ремонт, автовладельцу следует не лениться и анализировать рынок: мониторить и сравнивать цены разных СТО — как независимых, так и официальных дилеров. Кроме того, имеет смысл покупать запчасти в той же организации, где планируете ремонтировать машину. Чтобы минимизировать ошибки подбора и получить гарантию на запасную часть и работу, — посоветовал г-н Тимашов.
На стратегию экономии на ремонтах в первую очередь влияет подход автовладельца к своему «стальному конику».
— Ответьте себе на вопрос: как долго вы собираетесь эксплуатировать машину? Если не очень долго, то смысла серьезно в нее вкладываться (особенно в кузов, двигатель, коробку) не просматривается. В таком случае можно пользоваться самыми недорогими маслами, фильтрами и прочим. Этого хватит до тех пор, пока не продадите ТС. Если же машина более-менее свежая, и вы от нее избавляться не собираетесь, то на обслуживании и ремонте я экономить не советую, — рекомендует Дмитрий Матвеев.
Однако возможен и достаточно парадоксальный способ экономии на ремонтах.
— Намного проще и дешевле эксплуатации старой машины — покупка автомобиля из Китая и спокойное его обслуживание в автосалоне. Стоимость запчастей приемлемая, новых моделей становится все больше, появляются достойные внимания премиальные бренды, — полагает Дмитрий Демчук.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что в сложившихся сейчас на российском рынке авторемонта условиях можно вести речь не столько о способах экономии, сколько о приемах, позволяющих автовладельцу не переплачивать лишнего за обслуживание его авто.