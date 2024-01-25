Как недорого, но качественно отремонтировать машину в 2024 году: советы автоэкспертов

Подорожавшие за последние полтора-два года запчасти и нормочасы в автомастерских — отнюдь не сенсация для подавляющего большинства российских водителей. И дело не только в выкрутасах валютных курсов. Даже по розничным ценам в автомагазинах видно, что они изменились отнюдь не пропорционально масштабам «просадки» рубля.

Некоторые комплектующие стоят сейчас втрое больше чем в 2021 году. При том, что российская валюта упала с тех пор не столь мощно. Свой вклад в создавшуюся ситуация внесла подорожавшая логистика. Теперь почти все автокомпоненты к нам везут через Турцию, ОАЭ и страны Средней Азии. Среди прочих причин роста розничной стоимости запчастей — инфляция.

Эксперты отмечают, что по итогам 2023 года сильнее всего (до 20%) выросли прайсы на детали автомобилей, которые привозят в Россию под заказ из Европы и США. Это двигатели, элементы кузова, автооптика. Причем рост цен неоднороден в географическом смысле. Из-за разных расходов на доставку, в одних регионах РФ розничная стоимость какого-то узла или автокомпонента может быть выше, а в других ниже.