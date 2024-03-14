Сервис «Яндекс. Такси» наехал на клиентов: реформа агрегатора ударит по пассажирам

Всероссийский агрегатор такси официально «заметил» нехватку машин на линии, долгое ожидание «борта» даже в самом центре Москвы и другие иные слабые стороны системы, которая так и не смогла адаптироваться к новым экономическим и политическим условиям, и в итоге решился-таки на реформу. На этот раз «под раздачу» попали пассажиры. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Еще три года назад сложно было найти жителя столицы или другого крупного российского города, которому бы не нравилось приложение «Яндекс.Такси». Гигант отечественного IT-строения создал сервис, которым можно было гордиться. Заказать – просто, приедет – быстро, стоит – дешево. Однако за последние пару лет качество услуги сильно упало.

И дело тут не в Аркадии Воложе, ставшего сначала казахским, а потом израильским предпринимателем, а в отсутствии конкуренции, помноженном на внешнеэкономические и столь же политические факторы. Бесконечные заигрывания менеджмента с платформой под гигантским государственным зонтиком, защищающим от всех на свете невзгод, внезапно сделало продукт бесперспективным для одного из ключевых его элементов – предпринимателей.

Которые просто перекочевали в другую сферу. Тоже самое произошло и с опытными водителями: на их место пришли молодые азиатские парни, в жизни своей не видевшие ни зимы, ни такого плотного трафика, ни таких развязок. Они окончательно потерялись, когда «навигатор» от того же производителя приказал «долго жить», так и не сумев подружиться с ПВО.

Фото портала АвтоВзгляд.

Опаздывая – машину пришлось ждать 20 минут вместо обещанных трех – почувствовал себя настоящим раллийным штурманом, диктующим водителю дорогу по принципу «лево два, прямо сто, разворот, до перекрестка и направо, снова разворот, прямо три километра, лево три, прямо глазами до светофора, направо под секцию, разворот через сто метров, заезд на парковку». Впервые, наверное, водитель благодарил пассажира, а не наоборот. Благодарил искренне.

Но массовый завоз и стоическое лоббирование мигрантов ситуацию не спасло. Дыру заткнуло, да и то – временно. Машин на линии все равно катастрофически не хватает, пользователи бесятся, таджики суетятся, рейтинги падают. Все больше и больше пользователей начинают осознанно подходить к другому, более народному общественному транспорту: на метро будет быстрее. Так и до скатывания обратно, в дояндексовскую эпоху не далеко.

Проблема встала настолько остро, что агрегатор решился на неслыханное ранее действо: пенализировать теперь он будет не водителей, как это всегда было раньше, а пассажиров. Новый алгоритм «Яндекса» будет учитывать количество отмененных заказов, стимулируя таким образом не отменять заказ даже тогда, когда сил терпеть это издевательство уже нет.

Фото портала АвтоВзгляд.

Дело в том, что водитель, взявший заказ, выпадает из обоймы, а малое число машин в районе ведет к увеличению тарифа. Высокий тариф – никто не поедет. Замкнутый круг. Чтобы его разорвать, агрегатор отныне будет присваивать каждому пользователю рейтинг: «все в порядке», «приемлемо» и «непорядок». У того, кто получил «непорядок», функция заказа нескольких машин будет отключена, а поиск машин – медленнее. Водителю будет в первую очередь предложен заказ, который совершится с наибольшей вероятностью.

То есть теперь «Яндекс» ополчился на клиента. Что будет дальше – сложно себе даже представить. Особенно с учетом предложений, все чаще звучащих в правительстве, о необходимости нормализовать и законодательно пересмотреть миграционную политику.

Де юре у нас есть несколько агрегаторов такси, так что ФАС прикрывает глаза ладошкой на бесконечные проделки главного – «Яндекса». Но каждый, кто хоть немного погружен или заинтересован экономическими процессами, знает о влиянии монополии на отрасль. В такси у нас – технологическая монополия, а все ухудшающийся сервис – это лишь ее последствия. Заметим, что дальше лучше не будет – только хуже.