АВТОВАЗ возобновил продажи LADA Largus и раскрыл свежие подробности о LADA Iskra, Xcite анонсировал вторую модель, а китайцы вывели на российский рынок полноприводный Geely Atlas и флагманский Tank 500 Blacktrail. Тем временем Госдума поддержала законопроект об увеличении срока обжалования штрафов ГИБДД, но отклонила предложение смягчить требования в отношении тонировки. И не только его. А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

В дилерские центры LADA вернулся долгожданный Largus. Сейчас покупателям доступны только две модификации — пятиместный универсал и фургон. Трехрядные «сараи» и машины во «внедорожном» исполнении Cross появятся позже, ближе к концу года. А пока продавцы в автосалонах отечественной марки готовятся к наплыву желающих приобрести «Ларгус», сотрудники отдела сервиса ожидают владельцев Vesta. На этой неделе автогигант анонсировал сразу две отзывные кампании для флагманской модели.

Ну, не АВТОВАЗом единым. Вон, у нас еще есть новый российский бренд Xcite, который готовит к премьере вторую модель. Подробностей пока немного — известно лишь, что этот кроссовер будет полноприводным и более крупным, нежели нынешний X-Cross 7. Свою вторую модель на отечественный рынок выводит и белорусский Belgee. К паркетнику X50 вот-вот добавится кроссовер X70 — поставки машин дилерам уже начались.

А в продолжение рыночной темы — известие о том, что на этой неделе в России стартовали продажи сразу двух «поднебесных» новинок. Первая — полноприводный Geely Atlas. Вторая — Tank 500 в новом исполнении Blacktrail. Флагманская версия внедорожника предусматривает черный декор, дополнительный топливный бак и самый мощный в линейке модели двигатель — 3,0-литровый V6 на 355 сил. Мотор агрегатирован с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Оснащение — аналогичное версии Premium, которая до сих пор была топовой.

Но хватит о «железяках» — поговорим о законах. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в КоАП — те, что подразумевают увеличение срока обжалования штрафов ГИБДД с нынешних 10 суток до 10 дней. Тем временем другой законопроект — о смягчении требований в отношении тонировки — был отклонен. Критический отзыв получила и еще одна инициатива — о запрете эвакуации автомобилей с опознавательным знаком «Инвалид» в случае несерьезных нарушений правил парковки.

А напоследок самая обсуждаемая тема последних дней — Zeekr запретил китайским дилерам продавать свои электромобили в Россию. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», о соответствующем решении производитель объявил в письме, которое разослал в тамошние автосалоны. Вступает ограничение в силу уже 30 июня. Но формально запретить продавать машины частным лицам Zeekr не может. Поэтому, объясняют эксперты, они будут действовать по-другому...

А подробнее о главных автомобильных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.