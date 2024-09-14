Власти отказываются от «электричек», но поддерживают беспилотные авто и дорожные поборы: итоги недели

LADA Niva Legend обзавелась светодиодными ходовыми огнями, кроссоверы DFSK 500 и ix5 «прописались» на заводе под Липецком, Geely анонсировала новую модель Cityray, Chery — «богатую» версию Arrizo 8, а «Автодор» решил создать базу машин, которые ездят по платным дорогам — чтобы было проще штрафовать неплательщиков. Об этом и многом другом — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

На прошлой неделе стало известно, что АВТОВАЗ приостановил производство LADA Niva Legend, чтобы поставить на конвейер посвежевшую версию модели с новыми опциями, а теперь появились подробности. Оказалось, что список этих самых новых опций ограничивается одним-единственным пунктом — светодиодными ходовыми огнями. И еще одна новость от автогиганта — в Тольятти выпустили первые «внедорожные» универсалы LADA Iskra Cross.

Наша следующая остановка — Ульяновск. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Sollers намерен запустить производство гибридных пикапов. Уточнил, что случится это совсем скоро, и государство поддерживает такую инициативу, поскольку считает гибриды куда более перспективными для нашей страны, нежели электрокары. Едем дальше — Липецк. Кроссоверы DFSK 500 и ix5 встали на конвейер завода «Моторинвест». Того самого, что заключил СПИК по электромобилям...

Что любопытно, на этой неделе не было ни одного китайского запуска, но прошла пара любопытных анонсов. Компания Geely объявила о скором расширении модельного ряда за счет кроссовера Cityray, который займет в линейке место между «Кулреем» и «Атласом». Exeed подтвердил российский дебют гибридного кроссовера RX. Кроме того, до конца осени в шоу-румы дилеров поступят седаны Chery Arrizo 8 в новом исполнении Ultra.

А напоследок немного социалочки. «Автодор» придумал еще один способ борьбы с теми, кто не оплачивает проезд по скоростным дорогам. В госкомпании решили создать базу данных, в которой будут храниться фотографии автомобилей, хотя бы раз замеченных на «платке». Анализируя эти снимки, нейросеть сможет вычислять «зайцев», даже если у них закрыты или запачканы госномера.

И еще кое-что о платных трассах. В сентябре начнется эксперимент, в рамках которого беспилотные грузовики будут ездить по трассам без водителя. Раньше как было — машина управляется сама, но шофер все равно сидит за рулем, чтобы в случае чего взять ситуацию под свой контроль. Теперь же капитанское кресло будет пустым, человек устроится рядом, на пассажирском...

А подробнее о самых важных «автомобильных» событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.