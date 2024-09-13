Эксперты опасаются, что Китай откажется от строительства своих автозаводов в РФ

Власти КНР рекомендовали китайским автоконцернам ограничиваться поставками за рубеж лишь крупноузловых компонентов электромобилей и не строить в других странах свои автозаводы. Портал «АвтоВзгляд» задался вопросом, а так ли безобидно это решение для России, где «электрички» практически не востребованы. Увы, очень похоже, что нет, в чем с редакцией согласны и опрошенные эксперты.

Китайские власти настоятельно рекомендуют своим автопроизводителям следить за сохранением в тайне передовых технологий производства электромобилей, сообщает Bloomberg. И это требование касается, в том числе, компаний, которые сейчас строят или планируют строить заводы в других регионах мира, чтобы избегать повышенных ввозных пошлин на свою продукцию со стороны ЕС и США. Пекин, как заметило информагентство, поощряет китайский автопром экспортировать лишь крупноузловые компоненты.

Более того, в июле Министерство торговли КНР запретило китайским автостроителям любые инвестиции в автопром Индии. Декларируемая цель — защитить китайские ноу-хау в сфере выпуска электромобилей и снизить регуляторные риски. А те производители авто из Поднебесной, что намерены инвестировать в Турцию, должны сначала поставить в известность о своих планах собственное правительство и посольство страны в Турции.

Пекин озвучил свою директиву в момент, когда большинство крупных китайских автокомпаний стремятся локализоваться в регионах своего присутствия, чтобы избежать повышенных пошлин на ввоз своих электромобилей. Линия властей КНР, по замечанию экспертов Bloomberg, создает проблемы этим концернам, а также может стать ударом для европейских стран, привлекающих китайских производителей в интересах своих экономик.

Фото globallookpress.com

Позицию, которую занял Китай по отношению к поставкам инновационной продукции автопрома КНР, можно было бы списать за счет сложных взаимоотношений с Индией и жесткой торговой политики ЕС.

Также можно было бы предположить, что китайские власти озабочены лишь судьбой технологий, касающихся исключительно электромобилей. А раз так, то не стоит примерять линию Пекина к российскому рынку, на котором спросом пользуются преимущественно автомобили с традиционными ДВС.

Однако не все так просто, считает председатель Русско-Азиатского делового совета (РАДС), основатель проекта «Поворот на Восток» Максим Кузнецов. Да, признает он: у властей Китая особое отношение к развитию электротранспорта и к технологическим наработкам в этой области. Но это не означает, что Пекин более расположен к внедрению в России тех передовых технологий китайских компаний, которые касаются исключительно машин с двигателями внутреннего сгорания.

Любые возможности для преференций в автопроме будут, видимо, подвергаться в КНР тщательному рассмотрению и проверке, соглашается генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников. И это несмотря на тот факт, что Москва и Пекин заметно укрепили свои политические и экономические связи за прошедшие несколько лет, уверен эксперт.

Фото globallookpress.com

Заметим: углубление локализации «чайнакаров» — одна из важных проблем, которые сейчас решает российский автопром. Но для иностранных инвесторов существуют вполне реальные риски стать объектами вторичных санкций США, а явное отсутствие в России консолидированной линии всех министерств и ведомств по ряду чувствительных экономических вопросов едва ли ослабляет эти риски.

Иными словами, линию китайских властей в части локализации производства электромобилей в Индии и странах Запада можно было бы воспринимать как нейтральную для российского рынка. Но уж слишком реалистичной выглядит вероятность, что судьба крупноузловой сборки китайских «электричек» в других странах постигнет и обычные китайские ТС, так или иначе собираемые в России.

Ну и вишенка на торте: как сообщает агентство Reuters, турками и индусами дело, как и ожидалось, не ограничилось. По мнению экспертов этого ресурса, в китайский «санкционный список» попала и Россия.

Причем источники Reuters утверждают, что, якобы, Минторг КНР настаивает на том, чтобы китайский автопром не вкладывался именно в строительство автозаводов в нашей стране. Хотя из этого сообщения не очень ясно, касается ли это именно производства «электричек», или вообще всех транспортных средств.