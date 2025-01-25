У автодилеров заканчиваются скидки, новые авто резко дорожают, но китайцы не сдаются: итоги недели

АВТОВАЗ анонсировал премьеру гоночной LADA Iskra, Jetour открыл продажи кроссовера T2 с «автоматом», Bestune вывел на отечественный рынок новейший T90, Soueast пообещал россиянам бюджетный паркетник S06, Changan прокомментировал видео с «желеобразным» креслом модели Uni-S, а глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подсказал, когда в этом году лучше покупать новую машину — так, чтобы вышло подешевле. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

В ходе традиционной январской пресс-конференции глава РОАД Алексей Подщеколдин сказал, что к концу года средняя стоимость нового авто поднимется на 10-15% до 3 850 000 рублей. Так что тем, кто как раз собирался обновить автопарк, следует поторопиться. Еще и потому, что, по словам президента ассоциации, ближайшие пару месяцев дилеры будут предлагать скидки — у них нет другого выхода, поскольку продажи стремительно падают.

И еще один крайне любопытный момент с пресс-конференции РОАД. Во время своего выступления Алексей Подщеколдин затронул тему российских заводов, в частности относительно нового бренда Xcite, и сказал вот какую вещь: «сейчас они выпускают две модели, но, насколько мне известно, уже готовятся к третьей».

А вот к чему готовится АВТОВАЗ, так это к «боевой» премьере спортивной LADA Iskra. Седан, подготовленный специально для соревнований на льду, участвует в эти выходные в ежегодной «Гонке Чемпионов» под Самарой. У него более легкий кузов, каркас безопасности, иные тормоза и трансмиссия, модернизированная подвеска и, конечно, другой движок. Мотор объемом 1,8 литра развивает 173 «лошадки» и 200 Нм.

Что на этой неделе происходило у китайцев? Рамный внедорожник BAIC BJ60 встал на конвейер калининградского завода «Автотор». Марка Bestune, более известная в России как FAW, вывела на наш рынок кроссовер T90. Поступил в продажу и Jetour T2 в новой версии Discovery. Она подразумевает более широкое оснащение и, что самое главное, классический «автомат» в трансмиссии.

Родственная для «Джетура» марка Soueast, которая только-только появилась на российском рынке, анонсировала третью модель. Компанию кроссоверам S07 и S09 составит недорогой паркетник S06 — двоюродный брат джетуровского «Дэшинга». По словам представителей бренда, его продажи начнутся во второй половине года. А чуть раньше в шоу-румах наших дилеров должен появиться белорусский седан Belgee S50 — то есть Geely Emgrand с иными шильдиками.

Да, новостей от китайцев довольно много, но активнее всего россияне на этой неделе обсуждали Changan. В соцсетях «завирусился» видеоролик с водительским креслом кроссовера Uni-S (бывший CS55), которое превратилось в «желе» после ДТП — удара в заднюю часть машины. Национальный автомобильный союз (НАС), не упустив возможности попиариться, тут же отправил письмо в Росстандарт — с просьбой проверить сиденья «Чанганов». С официальным комментарием сразу же выступили и представители самого «Чангана»...

А подробнее о главных автомобильных новостях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.