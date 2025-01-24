Плохо искали: недорогие «европейцы», «корейцы» и «японцы» с маленьким пробегом

Есть мнение, что в России не осталось нераспроданных бюджетных легковушек ушедших от нас иностранных производителей со скромными цифрами на одометре. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько доступны сейчас модели, снискавшие популярность и считавшиеся вполне доступными до бегства из нашей страны именитых концернов.

Но сразу следует заметить: чтобы найти сегодня в России на вторичном рынке добротное авто в наличии с небольшим пробегом по относительно скромной цене без учета скидок, которое к тому же предлагает проверенный продавец, нужно постараться. Но варианты среди машин, выпущенных три-пять лет назад, есть.

Так, широко представлен в этой категории, например, рестайлинговый Hyundai Solaris, в основном — с двигателем 1,6 л, 123 л.с. Этот некогда весьма популярный на нашем рынке седан с пробегом до 30 тыс. км, 2020-2022 г.в., предлагается по 1,63-2,28 млн рублей. Его конкурент Volkswagen Polo, оснащенный мотором 1,6 л, 110 л.с., также пробежавший за три-пять лет не более 30 000 км, оценивается в диапазоне 1,78-2,30 млн руб.

А за хорошо известный и довольно востребованный в России кроссовер Hyundai Creta, в той же возрастной категории и с аналогичным лимитом пробега, предстоит заплатить от 1,93 до 2,40 млн рублей. Предлагаются преимущественно «Креты» в рестайлинговых версиях II и I с моторами 1,6 л на 123 л.с.

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Еще одна из моделей, которая попала в наше поле зрения, это Nissan Qashqai. На отечественной «вторичке» этот кроссовер, тоже не так давно входивший в перечень самых продаваемых в России, доступен по относительно щадящим расценкам.

Так, бензиновый рестайлинг второго поколения 2020-2022 г.в. с пробегом до 30 тыс. км (в основном — 2 л, 144 л.с.) стоит в пределах 2,25-2,85 млн рублей.

Седаны Toyota Camry (XV70) и VIII (XV70) с движком 2,5 л, 181-207 л.с. и пробегом в пределах 30 тыс. км тоже можно найти. Несколько таких машин имеются на «вторичке» в наличии по ценам в диапазоне 2,14-2,99 млн рублей. Несколько трех- и четырехлетних седанов Mazda6 (GJ) с мотором 2,5 л (194 л.с. или 231 л.с.), тоже способных похвастать пробегом до 30 тыс. км, предлагаются по 2,60-2,99 млн рублей.

Некоторым числом слегка подержанных экземпляров 2020-2022 г.в. (преимущественно 2 л, 171-175 л.с.), преодолевших не больше 30 тыс. км, представлен еще один былой «рекордсмен» — Toyota RAV4. Правда, по ценам до 3 млн рублей он доступен только под заказ. Все имеющиеся в наличии экземпляры, которые удалось найти порталу «АвтоВзгляд», стоят около 4 млн и дороже.