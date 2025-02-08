Xcite обвалился, Chery наступает, Niva оказалась бракованной, «Москвич» затормозил: итоги недели

АВТОВАЗ отзывает LADA Niva Travel, Xcite «задыхается» от нереализованных X-Cross 7 и X-Cross 8, Chery обкатывает новый для нашей страны Tiggo 7L, GAC готовит к российской премьере паркетник GS4, Great Wall — посвежевший пикап Poer, Hongqi — кроссовер HS7 и минивэн HQ9. Тем временем в Госдуме предлагают скорректировать механизм возмещения ущерба после ДТП. А подробнее об этих и других самых главных событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

АВТОВАЗ объявил о проведении очередной отзывной кампании. На сей раз в сервис приглашают владельцев внедорожников LADA Niva Travel без ABS. Будут менять рычаги привода регулятора давления тормозов на более надежные — разумеется, бесплатно для собственников. Но куда активнее на этой недели в автомобильном сообществе обсуждали марку Xcite, которой прочат скорую кончину.

Что там у китайцев? Chery привезла в Россию первую партию кроссоверов с шильдиками Tiggo 7L. Эти машины немного отличаются от нынешних Tiggo 7 Pro Max внешне, роботизированная коробка передач и полный привод останутся. Движок пока под вопросом, как и дата начала продаж. Но представители Chery рассказали, что первое время «семерки» будут предлагаться покупателям параллельно.

Ждет нас в ближайшем будущем и новинка от GAC — кроссовер GS4. Он выйдет на российский рынок в марте и навяжет конкуренцию таким моделям, как Geely Atlas и Changan CS75 Plus. Тех же, кто предпочитает машины побольше, пожестче и посмелее, возможно, обрадует новость о том, что Great Wall готовит к российской премьере рестайлинговый пикап Poer. У него, помимо прочего, появился новый мотор — бензиновый.

Кроме того, в скором времени на отечественный рынок должен выйти флагманский «Москвич 8» и парочка новинок от премиальной марки Hongqi: кроссовер HS7 и минивэн HQ9. Обе модели уже сертифицированы. Ранее предполагалось, что они поступят в продажу до конца марта, но анонсируя ту же «семерку», представители бренда обозначили более осторожные сроки — первое полугодие.

А напоследок — «социалочка». Председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, который предлагает скорректировать порядок компенсации ущерба после ДТП. Расслабьтесь — о закручивании гаек речи не идет, как раз-таки наоборот...

Эти и другие автомобильные новости первой февральской недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.