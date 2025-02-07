Опасный нал: почему нельзя покупать машину у иностранцев

Российские автолюбители столкнулись с новыми проблемами в рамках приобретения автомобиля, привезенного из-за рубежа: оказывается, в этом процессе, именуемом «параллельным импортом», не все так просто, как кажется. И можно нажить впечатляющих финансовых проблем, если попытаться срезать углы и сэкономить. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

С 2022 года огромное количество автомобилей, новых и подержанных, завозилось в Россию в частном порядке, практически без какого-либо серьезного контроля. Но прошло три года, и новые правила и таможенные пошлины, утилизационный сбор в том числе, сделали «серый завоз» актуальным лишь для дорогих премиальных машин.

Средний ценовой сегмент везти просто не выгодно, а от «вторички» крупные игроки и вовсе отказались, прикинув дебет и кредит. Хотите недорогой или подержанный автомобиль — идите к частному купцу. Но осторожные граждане предвидели разного рода сложности и махинации в таком сотрудничестве, отказавшись от сделки. И оказались абсолютно правы — подводных камней действительно слишком много.

Первой массовой ошибкой, основанной на необоснованном доверии, стало согласие, подкрепленное экономией, на махинации с таможенным оформлением. Многие цену машины занизили, криво оформили, завезли, а потом получили от таможни письма о необходимости доплатить. А там, в этих письмах, «жировки» на сотни тысяч, а иногда — и на миллионы рублей. Утерлись, заплатили, поехали дальше. И нашли новые проблемы.

Скан "АвтоВзгляда"

Так, некоторые автолюбители слишком поздно с удивлением узнали, что согласно 173 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», россияне не имеют права передавать наличные денежные средства гражданам других стран, не имеющим гражданства Российской Федерации. Как узнали?

Купили автомобили у казахов и киргизов, белорусов или армян за наличные. За такое правонарушение положен штраф, в некоторых случаях сравнимый со стоимостью новенькой LADA. Казалось бы, единое таможенное пространство, однако закон есть закон: уплатите штраф и гуляйте с миром.

Теоретически, незнание закона от ответственности не освобождает, однако отсутствие корректной и прозрачной схемы таможенного оформления ввезенных частным образом автомобилей, эдакой «таможенной википедии», где можно прочитать и посмотреть все необходимые правила и законы, в итоге приводят россиян к перекрестку.

Ллибо отказаться от сделки, довольствуясь посредственным предложением на внутреннем рынке, либо искать посредника, услуги которого цену автомобиля увеличат, но и некоторые тонкости законодательной материи позволят обойти стороной. Предложений-то подобных на рынке хватает, но как выбрать того, кто не обманет? Отзывы? Звездочки в объявлении? Обычно, в такой ситуации поможет лишь сарафанное радио. Увы и ах всему интернету.