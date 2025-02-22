Уходящая неделя выдалась очень богатой на события! АВТОВАЗ запустил новую программу помощи на дорогах, холдинг AGR — автомобильный бренд Tenet, бывший завод «ПСМА Рус» — серийное производство Haval M6, Geely — электрический кроссовер EX5. В то же время «Автодор» в очередной раз переписал тарифы на проезд по платным дорогам, а Госдума предложила увеличить штраф за непристегнутый ремень. Но активнее всего обсуждалось, конечно, возвращение SsangYong, который теперь называется KGM.

KGM провел в Москве официальную презентацию, в ходе которой показал автомобили и, что самое главное, объявил цены. А они оказались сильно выше тех, что обещали дилерам в ноябре. Поначалу корейцы будут продавать четыре модели: кроссоверы Tivoli, Korando, Torres, а также внедорожник Rexton. Позднее к ним присоединится и Actyon.

Ну а теперь — к родненькому АВТОВАЗу. На этой неделе российский автогигант объявил о запуске новой программы помощи на дорогах, получившей милое название «LADA Забота». А инсайдеры — о том, что на каждой предсерийной LADA Iskra выявляется в среднем около ста дефектов. Впрочем, заносить эту модель в черный список рано: товарные экземпляры начнут собирать только в апреле — время решить проблемы есть.

Тем временем нижегородцы открыли продажи полноприводного минивэна «Соболь NN», который одинаково хорошо справится с ролью и рабочей лошадки, и семейной машины. Калужане — а именно завод «Автомобильные технологии» (бывший «ПСМА Рус») — запустили серийное производство Haval M6. А их соседи — с предприятия, некогда принадлежавшего «Фольксвагену» — новый отечественный бренд Tenet.

В число автоновинок уходящей недели также вошли электрический кроссовер Geely EX5 и гибридный внедорожник Rox 01. Для «Джили» это — российский дебют в сегменте электромобилей. Для «Рокса» — российский дебют в принципе. И ту, и другую модель уже можно заказать. Цены объявлены.

Напоследок — пара новостей из рубрики «социалка». Штраф за непристегнутый ремень безопасности может увеличиться в два раза: сейчас он составляет полторы тысячи, а предлагают сделать три. А «Автодор» провел традиционную февральскую индексацию своих тарифов: подорожал проезд по всем платным дорогам госкомпании.

А подробнее об этих и других самых главных автомобильных событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.