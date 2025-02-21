Автопром Германии и всей Европы «летит под откос». Это не фигура речи и не пропаганда, а очевидный факт. И власти ЕС, вроде бы, готовят меры по спасению отрасли. Однако есть сильные сомнения в эффективности предложенных мер. Почему, порталу «АвтоВзгляд» объяснил эксперт Арефьев.

Промышленность «экономического локомотива» Европы — Германии — катится под откос, а его автомобильная составляющая — во главе состава, утверждает издание Politico. И это не пустые слова, оплаченные USAID или любым другим спонсором американского ресурса, ведь системные проблемы всего европейского автопрома очевидны и общеизвестны.

Это и резкое сокращение продаж на китайском рынке и одновременное обострение конкуренции с компаниями из КНР в пределах собственной вотчины — в странах ЕС. И репрессивная по отношению к традиционному автопрому политика Брюсселя. И стабильное многолетнее удорожание энергоносителей, которое сильно усугубилось из-за военно-политического конфликта Евросоюза с Россией. В результате — миллиардные убытки отрасли и довольно мрачные перспективы.

Впрочем, брюссельским чиновникам пока удается сохранять некоторую интригу относительно дальнейшей судьбы европейского автопрома. По крайней мере, так может показаться. В начале марта власти ЕС, если верить обещанию, которое озвучила ранее одиозная президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, намерены озвучить «всеобъемлющий план действий» для отрасли, который позволит автопрому ни много ни мало «процветать в Европе и успешно конкурировать на мировой арене».

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— Политика Евросоюза насыщена двойными стандартами, — замечает по этому поводу доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев. — Евробюрократы критикуют автоконцерны КНР за излишнюю, по их мнению, господдержку, но сами занимаются по сути тем же. Но главное: европейские чиновники, говоря про поддержку автопрома, имеют в виду исключительно производство электромобилей. То есть они отказывают в реальной поддержке классическому автопрому. Но и это еще не все.

Проблема усугубляется тем, что добыча лития, который используется в производстве батарей для электромобилей, приносит заметный ущерб экологии. А отжившие свое аккумуляторы должны утилизироваться. При этом изнашиваются они быстрее, чем классические топливные двигатели. Например, нераспроданные китайские «электрички» уже в наши дни целиком идут на выброс, если их не удается сбыть. Да и европейский потребитель пока не привык к электрокарам настолько, чтобы обрадовать Брюссель, — комментирует ситуацию Арефьев.

Более того, ЕС «толкает телегу впереди лошади» не только в отношении автопрома, но и в энергетической политике, замечает собеседник портала «АвтоВзгляд». Если даже допустить, что в пресловутом мартовском плане найдется место доброму слову в адрес традиционного автопрома, евробюрократия своим энергопереходом создает невыносимые условия для отрасли. Это и отказ от дешевых энергоносителей из России по политическим мотивам, и закрытие АЭС (то есть отказ от мирного атома — дешевого и очень эффективного источника энергии). И отсутствие стратегии утилизации в альтернативной энергетике.

— Те же солнечные батареи, как ни странно, тоже имеют свой жизненный цикл, и их со временем надо утилизировать, — иронизирует эксперт.

Фото globallookpress.com

Если резюмировать, то поддержка автопрома, как ее понимают заседающие в Брюсселе чиновники ЕС, выглядит, по мнению Арефьева, как некое отражение пресловутых «европейских ценностей» с его вычурным бездумным почитанием меньшинства.

Портал «АвтоВзгляд» внимательно отслеживает развитие ситуации в европейском автопроме. Не будем скрывать: российскому потребителю приходится непросто в отсутствие широкого выбора классических авто европейского происхождения, поставляемых напрямую, без различных ограничений. Однако, как мы видим, от антироссийской политики ЕС в еще большей степени страдает сам автопром Европы.

Трудно сказать заранее, какие конкретно предложения по оздоровлению отрасли объявят в начале марта в Брюсселе. Но что-то подсказывает, что признанный специалист в области гинекологии, а ныне глава Еврокомиссии г-жа фон дер Ляйен вряд ли озвучит что-то реально спасительное для европейской автоотрасли.