Будем ездить на трамваях: число легковых авто в России резко сокращается

Статистика показывает, что отечественный легковой автопарк сокращается весьма приличными темпами. И хотя проверить имеющиеся данные нет возможности, портал «АвтоВзгляд» пришел к выводу, что легковушек в нашей стране, скорее всего, действительно все меньше, и их дальнейший «падеж» неизбежен.

В ноябре в России вполне ожидаемо рухнули продажи новых легковых машин, причем падение составило 27%, то есть почти треть от октябрьского показателя. Тем не менее, по итогам 11 месяцев 2024-го рынок новых авто прибавил аж 44% относительно января-ноября прошлого года. Казалось бы, все не так уж плохо и даже наоборот.

Но что-то подсказывает, что этот впечатляющий рост, явно оборвавшийся посреди года, скорее, был этакой аномалией. Причем нетрудно предположить, чем именно был вызван автобум: все-таки не каждый год ставки утильсбора повышаются на 70-85%. Уже ни у кого, наверное, не осталось сомнений, что все, кто планировал в нынешнем году обзавестись новыми «колесами», приложили максимум усилий, чтобы их купить.

При этом, несмотря на мощный рост спроса, совокупный парк легковушек в России, судя по информации агентства «Автостат», заметно сократился. По состоянию на 1 июля в стране было зафиксировано 45 млн легковых машин, тогда как за полгода до этого показатель составлял почти 46,4 млн, а 1 июля 2023-го парк насчитывал 45,4 млн.

Иными словами, в начале 2024-го количество легковых авто в России, вероятно, достигло своего пика, после чего резко пошло на спад. То есть пока одни потребители торопились купить новые машины, резонно ожидая в дальнейшем их удорожание, другие лишились возможности ездить даже на подержанных.

Фото globallookpress.com

Так что же происходит с российским парком легковушек? Действительно ли он заметно сокращается и чего ждать от него дальше, учитывая, что автомобили в России в обозримом будущем точно не подешевеют, а кредиты становятся все менее доступными?

— На самом деле, сегодня невозможно определить достоверно, сколько в России частных легковых автомобилей, — утверждает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. — Просто не знаем этого и все. Огромное количество ТС, которые физически есть на дорогах, не зарегистрированы в ГАИ. А это тысячи и тысячи. Других цифр у нас тоже нет. Ведь сведения о количестве проданных полисов ОСАГО не позволяют сделать достоверный вывод о том, сколько людей без них ездят. А Федеральная налоговая служба получает данные от Госавтоинспекции, — рассказывает эксперт.

Тем не менее, вполне логично предположить, что автопарк в России действительно постепенно сокращается. Еще 20 лет назад специалисты в области ломозаготовки замечали, что не только Москва и Санкт-Петербург, но и другие крупные города страны и их окрестности постепенно превращаются в автомобильные свалки. С тех пор российские дороги существенно «обогатились» колесным транспортом, но парк легковушек от этого вовсе не «помолодел» и в основном состоит из подержанных авто.

Более того, доля «вторички» старше 10 лет устойчиво растет, и к середине 2024 года она уже достигла 71% от общего объема автопарка, превысив 32 млн. штук. И наивно рассчитывать, что эта ситуация может сдвинуться в пользу «свежих» ТС, учитывая текущие цены и тот факт, что платежи по кредитам за новые и подержанные машины по итогам ноября сравнялись. То есть процесс устаревания автопарка продолжается.

Фото globallookpress.com

А пока вся совокупность машин в России устаревает, часть ее естественным образом отмирает. Невозможно до бесконечности обновлять «ведро с болтами»: оно в конечном итоге просто сгниет. А заменить его откровенно нечем. Точнее — чтобы его заменить, среднестатистическому россиянину нужно долго копить, даже если он готов взять кредит на кабальных условиях.

И ситуация продолжает ухудшаться, то есть легковой автопарк медленно умирает. А количество пассажиров в общественном транспорте только растет. Будущая перспектива сегодняшнего автомобилиста в России — автобус и трамвай.