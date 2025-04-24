Литва не пустила российских байкеров в свое квазигосударство

Как рассказал один из участников поездки, официальной причиной запрета стало «отсутствие требуемых бумаг», хотя проблема, на самом деле, связана с запретом Литвы на пересечение границы с Белоруссией на мотоциклах. Теперь для провоза мототранспорта энтузиастам придется искать альтернативные варианты, включая перевозку байков в фургонах или прицепах.
Союз калининградских мотоциклистов расценил действия Литвы как нарушение конституционного права граждан на свободное передвижение. В открытом обращении к Президенту РФ Владимиру Путину они просят помочь решить проблему.
Заметим, что на фоне роста напряженности в отношениях между Россией и Литвой, это уже не первый случай, когда последняя чинит препятствия для россиян, так или иначе вынужденных пересекать границу с недружественными нам прибалтами.