Литва не пустила российских байкеров в свое квазигосударство

Группа мотоциклистов из Калининграда столкнулась с неожиданным препятствием при попытке пересечь литовскую границу. Ночью 24 апреля пограничники Литвы отказали им в проезде через КПП «Чернышевское- Кибартай», несмотря на наличие всех необходимых документов.

Как рассказал один из участников поездки, официальной причиной запрета стало «отсутствие требуемых бумаг», хотя проблема, на самом деле, связана с запретом Литвы на пересечение границы с Белоруссией на мотоциклах. Теперь для провоза мототранспорта энтузиастам придется искать альтернативные варианты, включая перевозку байков в фургонах или прицепах.

Союз калининградских мотоциклистов расценил действия Литвы как нарушение конституционного права граждан на свободное передвижение. В открытом обращении к Президенту РФ Владимиру Путину они просят помочь решить проблему.

Заметим, что на фоне роста напряженности в отношениях между Россией и Литвой, это уже не первый случай, когда последняя чинит препятствия для россиян, так или иначе вынужденных пересекать границу с недружественными нам прибалтами.