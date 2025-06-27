В России запатентовали дизайн необычного спорткара

Молодой ученый из Симферополя Владимир Скакун создал облик странного спортивного автомобиля. Дизайн экстерьера представляет собой микст японско-европейской стилистики, которая была популярна в 80-х и 90-х годах прошлого века. Дальнейшая судьба проекта пока неизвестна, как и его название: дело дошло только до патента.

Соответствующие изображения появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Винтажный силуэт модели привлекает к себе внимание заметными выштамповками на бортах. Спереди прорисованы оригинальные фары, задние фонари представляют собой С-образные вставки, встроенные в габаритный спойлер.

Судя по крупному патрубку выхлопной системы, расположенному в центральной части заднего бампера, новинка должна получить традиционный ДВС. Вероятнее всего, его разместят в передней части спорткара. Но пока все это только догадки, ведь на данный момент не существует даже примерных технических характеристик этого ТС.

Известно, что г-н Скакун преподаёт в Крымском инженерно-педагогическом университете на кафедре технологии машиностроения, а на кафедре общей физики Крымского федерального университета создатель эскизов нового отечественного спорткара числится младшим научным сотрудником.