Российские власти гнобят уникальный мотор, способный вывести отечественный автопром на новый уровень

Все знают принцип действия рабочего цилиндра двигателя. Это круглого сечения «дырка в металле», по которой двигается поршень, связанный через шатун с коленвалом. А чтобы уменьшить трение между поршнем и стенками цилиндра, все это хозяйство смазывается маслом из картера. Но, оказывается, можно это трение свести практически к нулю и избавиться от системы смазки, повысив при этом КПД. Додумался до того, как этого добиться Дмитрий Анашин, старший преподаватель кафедры автоматизации и роботизации технологических процессов РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.

Трение в цилиндре ДВС возникает из-за того, что шатун постоянно пытается «перекосить» поршень относительно стенок цилиндра. Кроме положения «вертикально вниз». Следовательно, чтобы убрать трение, нужно чтобы шатун на протяжении всего рабочего цикла двигателя находился в такой позиции. Анашин решил, что для этого требуется сделать цилиндр не прямым, а подковообразным. И шатун тоже должен повторять этот изгиб. Усилие с него передается не на коленвал, а на эксцентрик. И можно запихнуть в этот цилиндр не один, а два поршня, которые будут ходить навстречу друг другу — как в танковом двигателе 5ТДФ.

Для экономии затрат на изготовление цилиндро-поршневой группы имеет смысл выбрать не круглое, а прямоугольное сечение цилиндра и поршня. Это позволит не связываться с литьем, а обойтись более дешевой штамповкой. По отдельности все эти технические решения были известны и раньше, но Анашин собрал их вместе. Причем конструкция уже запатентована.