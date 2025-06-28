Турбированная LADA Niva, заминки «Москвича» и лишение «прав» из-за проблем со здоровьем: итоги недели

АВТОВАЗ презентовал 280-сильную LADA Niva и открыл продажи «внедорожного» лифтбэка Granta. Chery запустила в России кроссовер Tiggo 7L c полным приводом, «Москвич» сдвинул сроки рыночного дебюта модели с индексом 8. Тем временем власти повысили штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника ГАИ, ввели упрощенный механизм аннулирования «прав» по здоровью и увеличили выплаты по Европротоколу при разногласиях. А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

На этой неделе в России начались продажи «внедорожного» лифтбэка LADA Granta Active Cross. Его ключевые особенности — увеличенный дорожный просвет и защитный обвес кузова. А еще тольяттинцы представили публике классическую «Ниву» в версии Sport Turbo — с наддувным мотором на 280 «лошадок», секвентальной «шестиступкой», независимыми подвесками и прочими крутыми фишками.

Что происходило на других заводах? «Москвич» снова сдвинул сроки рыночного запуска кроссовера с индексом 8 — теперь ждем новинку в августе. В Калуге, на бывшем предприятии «ПСМА Рус», окрасили первый кузов паркетника Haval M6. Кстати, о китайцах. Дилеры Chery открыли продажи кроссовера Tiggo 7L с полным приводом. А малоизвестный Oting сертифицировал в России еще два пикапа — модели Z9 и Rich 7.

А теперь — к социалке. На этой неделе Госдума приняла в третьем, то есть финальном, чтении сразу два законопроекта, которые напрямую касаются автомобилистов. Первый — ощутимо повышает штраф за отказ остановиться по требованию гаишника, таможенника или контролера в сфере транспорта. Второй — связан с аннулированием водительских удостоверений из-за проблем со здоровьем.

Еще на днях Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении выплат по Европротоколу в случае разногласий. Прежде, если стороны не могли договориться о том, кто стал виновником аварии, пострадавшему полагалось максимум сто тысяч рублей компенсации. Теперь это двести тысяч, но есть важно условие...

А подробнее об этих и других автомобильных новостях недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.