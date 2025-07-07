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Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Старовойта

Экс-губернатор Курской области оставит пост после года работы

Отставка Старовойта стала частью серии кадровых перестановок в правительстве. Причины решения пока официально не озвучивались, однако в последние месяцы министерство сталкивалось с повышенным вниманием как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны Кремля.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Старовойта

«РБК» сообщает, что Президент России Владимир Путин уже подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

До этого, с 2012 по 2018 год, Старовойт возглавлял Росавтодор, а с октября 2018-го кратковременно (С 1 по 10 октября 2018) занимал пост заместителя министра транспорта, пока не был назначен губернатором Курской области. После шести лет руководства регионом, в мае 2024 года, он стал министром транспорта. Старовойт возглавлял федеральное ведомство немногим более года.

В 2022 он был включен в санкционные списки США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Старовойт удостоен орденов Дружбы, Александра Невского и Почета. Имеет звание действительного государственного советника РФ 1-го класса.

В феврале 2025 года в Минтрансе произошли кадровые изменения: Андрей Никитин, ранее занимавший пост генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», был назначен заместителем Старовойта. В его обязанности входит курирование цифровой трансформации, а также проектов по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны.

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