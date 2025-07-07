Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Старовойта

Отставка Старовойта стала частью серии кадровых перестановок в правительстве. Причины решения пока официально не озвучивались, однако в последние месяцы министерство сталкивалось с повышенным вниманием как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны Кремля.

«РБК» сообщает, что Президент России Владимир Путин уже подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

До этого, с 2012 по 2018 год, Старовойт возглавлял Росавтодор, а с октября 2018-го кратковременно (С 1 по 10 октября 2018) занимал пост заместителя министра транспорта, пока не был назначен губернатором Курской области. После шести лет руководства регионом, в мае 2024 года, он стал министром транспорта. Старовойт возглавлял федеральное ведомство немногим более года.

В 2022 он был включен в санкционные списки США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Старовойт удостоен орденов Дружбы, Александра Невского и Почета. Имеет звание действительного государственного советника РФ 1-го класса.

В феврале 2025 года в Минтрансе произошли кадровые изменения: Андрей Никитин, ранее занимавший пост генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», был назначен заместителем Старовойта. В его обязанности входит курирование цифровой трансформации, а также проектов по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны.