Отечественное такси и возвращение иностранных брендов: а что говорит Путин

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в очередной раз донес до деловых кругов России свое видение того, как следует принимать назад сбежавшие иностранные компании. Хотя лидер нации и не упомянул конкретно автомобильные бренды, но очевидно, что их это тоже касается не в последнюю очередь. Порталу «АвтоВзгляд» кажется, что глава государства повторил сказанное им ранее неспроста.

Начнем, как водится, издалека. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий требования к уровню локализации машин такси, который вступит в силу 1 марта 2026 года. Теперь всем желающим автостроителям окучивать таксопарки придется набирать нужное число баллов, демонстрирующих их принадлежность к российской промышленности.

ВОЗВРАТ И ФОРМАЛЬНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ

Что держали в уме авторы закона — тайна за семью печатями. Возможно, как указал глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов, они хотят таким образом в очередной раз помочь АВТОВАЗу стабилизировать производство и цены на машины.

Но возможно и то, им действительно хочется, чтобы заработал, наконец, отечественный автопром, а не конвейер по доставке автомобилей из-за границы. Возможно также ни то, и ни другое, а что-то третье, куда менее почтенное.

Фото: globallookpress.com

Бизнес на инициативу законодателей отреагировал ожидаемо — крайне негативно. Бизнесу вообще поперек горла любое требование поработать, а не денег подсобрать. Естественный дефицит доступных по цене ТС, обладающих при этом адекватной современности начинкой, после бегства инобрендов был восполнен по большей части китайскими машинами — к сожалению, отечественный автопром не смог ответить на вызов ни количеством, ни качеством своей продукции.

Заткнув дыры с минимальным напряжением умственных сил, воротилы бизнеса успокоились. По большому счету, их вполне устроил бы вариант ускоренного возвращения в Россию иностранных компаний, принесших формальные и ни к чему не обязывающие извинения.

ОНИ НАС НЕ ПРОСТО ОБИДЕЛИ

Но надо же такому случиться, что именно в этот момент Президент РФ на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» еще раз обозначил, какой путь соответствует проводимой им политике. Он напомнил особо забывчивым, что «ренегаты» не просто нас обидели, но «нарушали наши законы, нарушали законы ВТО. Мы им говорили, что пойдем в суд. Да ради бога, ответили они, скатертью дорога. Будем судиться с вами 10, 15, 20 лет. Нам было это сказано три года назад».

Так что же с ними делать? Президент ответил и на этот вопрос: «Конечно, надо смотреть, как это все будет отражаться на рынке. Если нам крайне нужно что-то на рынке, но нет возможности до сих пор (или еще впереди лет 20) для того, чтобы мы вышли на определенные параметры по производству определенных товарных групп, надо соответствующим образом сориентироваться, создавать, как Алексей [Репик] предложил, совместные предприятия. Надо быть гибкими, исходить исключительно из наших национальных интересов».

Фото: globallookpress.com

В этом как раз и состоит главная задача будущих взаимоотношений с иностранным бизнесом, а вовсе не в том, принесут ли компании, чье руководство хамило нам, оскорбляло нас, перечисляло деньги ВСУ, никому не нужные извинения. Именно поэтому ВВП упомянул о национальных интересах, крайне нужных товарных группах и о совместных предприятиях.

ОПЫТ КИТАЯ НАМ В ПОМОЩЬ

Нужды российского автопрома легко можно проиллюстрировать диалогом из известного фильма:

— Что он им может дать?

— Смотря чего у них нету.

— Ничего у них нету!

Из всей необъятности наименований, которых не хватает отечественной автомобильной промышленности, более всего она нуждается в современных технологиях. Именно их мы должны любыми путями получать от компаний, желающих вернуться на российский рынок. И задача эта вполне выполнимая, в том числе с помощью совместных предприятий — опыт Китая нам в помощь.

Если кто-то из автопроизводителей хочет возобновить с нами отношения, то это ради Бога, но на определенных условиях. Во-первых, внесение страхового депозита на случай, если он вдруг решит по тем или иным причинам снова сделать нам ручкой вопреки всем договоренностям. И во-вторых, все технологии становятся собственностью СП, контрольный пакет в котором должен принадлежать России.

Фото: globallookpress.com

ПРОЕДУТСЯ НА ДУРАКА

К сожалению, недвусмысленные указания главы государства защищать национальные интересы могут пропасть втуне, как уже случалось. Далеко за примерами ходить не надо — достаточно вспомнить комедийную историю с введенной в 2019 году системой балльной оценки локализации автопроизводства. По сути-то идея была правильной, но ее, заботливо взращенную на вершинах власти, совершенно дезавуировали своими действиями исполнители на среднем и низшем уровнях.

В результате мы получили то, что получили — «отечественными» могли считаться автомобили, в которых значительная часть деталей и электроники производились за границей и числилась «нашей» лишь формально. Такой нехитрый обман помогал получать на халяву льготы и субсидии от государства, но моментально раскрылся, как только «партнеры» двинулись на выход.

Где гарантии, что ответственные и полуответственные работники не захотят снова проехаться на дурака, не напрягаясь в поисках путей реализации плана, намеченного президентом? И занимаясь вместо этого обыкновенным очковтирательством? Лично у меня нет никаких сомнений, что именно так оно и будет.