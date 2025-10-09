В 2026 году MIMS Automobility пройдет в Санкт-Петербурге

В Северной столице состоялась пресс-конференция, посвященная грядущей международной выставке запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для техобслуживания автомобиля MIMS Automobility Saint Petersburg. Мероприятие, которое станет уже 30-м по счету, пройдет в конце лета 2026 года — с 25 по 28 августа.

Участниками встречи стали ведущие издания автомобильной и бизнес-тематик, а также будущие экспоненты. Представители госструктур, организаторы и партнеры поделились совместными планами и рассказали, что принесет бизнес-сообществу MIMS Automobility Saint Petersburg 2026.

Представитель СПб ГКУ Дирекции по сопровождению промышленных проектов Филипп Попов подчеркнул важность автопрома для города. В свою очередь, директор по внешнеэкономической деятельности Союза промышленников и предпринимателей Георгий Сурков заявил, что на сегодняшний день Петербург является одним из ведущих промышленных центров в стране. Возрождается и легковой, и грузовой сегмент. Более того, активно идет диалог с зарубежными партнерами, в частности, с Индией, Ираном и Турцией.

Выставка в Петербурге призвана продолжить традиции инновационного подхода MIMS Automobility как глобального бренда. Являясь отражением реальной ситуации на рынке, мероприятие станет важной площадкой для презентации новых технологий и трендов.