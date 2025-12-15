Эксперт объяснил, сколько зарабатывают курьеры на своих авто в службах доставки

Совсем не за горами всеми любимые праздники — Новый год, Рождество и длинные каникулы. На этом фоне россияне уже сейчас чаще обычного прибегают к услугам доставки еды и прочих потребительских товаров. Впрочем, надо признать: за считанные годы в привычку миллионов россиян вошла практика круглогодичного пользования услугами доставки всего и вся «до двери». На этом фоне опять массово пошли разговоры о бешеных заработках курьеров. При этом утверждается, в частности, что зарабатывать на этой позиции — особенно при наличии собственного автомобиля — можно не меньше преуспевающего «синего воротничка» в успешном сырьевом холдинге. Но так ли это на самом деле? Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», может ли в действительности доставщик, работающий на личном авто, получать по 200 000 рублей в месяц.

— Действительно, все слышали, что в доставке можно зарабатывать «по двести тыщ», — соглашается генеральный директор компании «Лайвкарго» Карен Гомкцян, основавший платформу, клиенты которой — рекрутинговые и аутсорсинговые компании, работающие с крупнейшими игроками рынка доставки. — По моим наблюдениям, тезис про громадные заработки курьеров регулярно звучит в рекламе сервисов доставки, в заголовках СМИ и пабликах в соцсетях. Другой вопрос — насколько это утверждение отражает реальность?

По моим данным, реальные выплаты пяти ведущим исполнителям в категории «доставка» за ноябрь составили от 253 000 до 310 руб., из которых двое получили первую и вторую сумм. соответственно, работая на машинах. Октябрьские «гешефты» были чуть скромнее: от 211 000 руб. до 265 000 руб., причем лишь один курьер на авто попал в топ-5, заработав 241 000 руб.

Однако, подчеркну, речь идет именно про выплаты ведущим исполнителям в крупных городах, а не про «среднюю температуру по больнице». Кроме того, в списке лидеров присутствуют и пешие доставщики. Также выплаты не учитывают существенные сопутствующие расходы, а у автокурьеров они совершенно точно есть. Еще крайне важно уточнить, что большой заработок в доставке — это всегда высокая загрузка и очень длинные смены. Чаще всего — работа без выходных или с минимальными паузами по 12-14 часов в день. Иными словами, воспринимать всерьез обещания таких выплат в режиме «подработки» не стоит, — предупреждает эксперт.

Фото Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Правда, доставка на автомобиле позволяет выполнить больше заказов, замечает эксперт. Но и расходы при таком варианте значительно увеличиваются. Основные статьи — топливо, амортизация ТС и страховка, которые «съедают» 30-45% выручки. Пробег порой достигает 200-250 км в день, что немаловажно, поскольку в большинстве случаев курьеры используют в работе личные машины. Которые, естественно, существуют не только для работы.

Каждый водитель, конечно, старается оптимизировать расходы на топливо и техобслуживание, бережно относиться к своим «колесам». Но в любом случае при выручке 250 000 расходы достигают 80 000-90 000 руб. в месяц, указывает Гомкцян. Если же исполнитель арендует машину у компании, то порог входа становится ниже, замечает он. Однако появляются расходы на аренду, которые в зависимости от региона составляют 2000-3500 в сутки. И эти средства необходимо вносить вне зависимости от того, выходил водитель в смену или нет.

В некоторых компаниях практикуется предоставление автомобиля для выполнения курьером своих обязанностей, но это самая редкая модель работы, утверждает эксперт. Водители «на зарплате» обычно выполняют меньше заказов, и их доход ниже, хотя при этом у них нет никаких дополнительных расходов. С недавних пор в эту категорию также попадают компании, оплачивающие сотрудникам каршеринг. Но из-за ограничений самих сервисов такая практика встречается еще реже.

Фото Seleznev Pavel/globallookpress.com

— При работе на личном или арендованном ТС курьер всегда оплачивает топливо из своего кармана, -подчеркивает Гомкцян. — Компенсация появляется только в случаях, когда используется автомобиль компании или каршеринг, и то не во всех проектах. В агрегаторах и сервисах доставки часто можно увидеть формулировку «стоимость заказа уже включает расходы на топливо». Формально такой учет ведется.

Но на практике эта сумма почти всегда занижена, чтобы доставка оставалась «в цене», которую готовы платить клиенты, а фирма не вышла за рамки определенной маржи. И важно понимать: компенсируют именно горючее, не покрывая амортизацию, ремонт и прочие сопутствующие расходы. Это принципиально отличается от работы курьером в агрегаторах, где исполнитель чаще всего полностью несет издержки на себе.

Так что курьер сегодня — это не «подработка на пару часов», а полноценная модель занятости. Чтобы действительно много зарабатывать, ей нужно посвящать по 12-14 часов ежедневно. При этом необходимо считать расходы, использовать акции и бонусные системы в сервисах, в которых работаешь, и планировать даже то, как расположить груз внутри автомобиля, чтобы тратить меньше времени на выгрузку и парковку. Таким образом, расхожее мнение о том, будто можно выйти на линию и за три-четыре часа заработать 200 00 — миф, — резюмирует гендиректор «Лайвкарго».