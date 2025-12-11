СИМ-СИМ, закройся: электровелосипедам разрешили и дальше кошмарить водителей и пешеходов

Власти Первопрестольной не планируют запрещать использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), а намерены лишь контролировать соблюдение ими ПДД. Что ж, этого и следовало ожидать — по крайней мере, портал «АвтоВзгляд» был уверен, что без окрика сами знаете откуда беспредел на тротуарах и проезжей части будет продолжаться.

Электровелосипедам, электросамокатам, моноколесам и сигвеям — быть!

Ну не на Дерибасовской, а на Тверской, и не в восемь вечера, а на прошлой неделе, и не абстрактная весть, а конкретное заявление московского градоначальства.

В столице народу много, всех не передавят. Поскольку вот уже неделю как никаких комментариев по этому поводу со стороны федеральных властей и общественных структур не прозвучало, то можно не сомневаться — в обозримом будущем никаких телодвижений по упорядочению электроразврата в нашем богоспасаемом городе не ожидается.

ТАК СЕБЕ АРГУМЕНТАЦИЯ

В ходе прямой линии на телеканале «ТВ центр» мэр Сергей Собянин так и заявил: «Автомобилистам никогда не нравились пешеходы, а пешеходам — автомобилисты, и обоим не нравятся велосипедисты, СИМ и так далее... Можно, конечно, вообще все запретить, но надо понимать, что курьерами пользуются уже 80% москвичей, то есть это часть нашей жизни. Поэтому запретами здесь не обойдешься, надо просто следить и наводить порядок шаг за шагом, при этом саму доставку не убить. Это тоже важно».

Вышесказанное вряд ли можно расценить как серьезную аргументацию, но зато напрашивается сразу несколько выводов. Во-первых, у мэра какое-то странное и вряд ли основанное на фактах представление о симпатиях и антипатиях как водителей, так и пешеходов. Во-вторых, забота о ценных иноземных специалистах, которые в основном и работают доставщиками, идет в разрез с ужесточением миграционной политики страны.

В-третьих, помимо доставщиков по тротуарам Москвы носится немалое количество вполне себе обычных граждан, никак не связанных с обеспечением горожан продуктами питания и галантерейными товарами, в том числе безалаберная школота и поддавшие вьюноши среднего возраста. О них столичные власти предпочитают вообще не упоминать, хотя их как раз труднее всего контролировать.

Относительно заботы о комфорте москвичей хотелось бы напомнить, что ларьки у метро и в переходах тоже когда-то были неотъемлемой частью нашей жизни, но с ними, несмотря на это, разделались единым махом — ютившиеся там предприниматели и пикнуть не успели, как оказались на улице.

Это я вовсе не о защите ларьков, как вы понимаете, а о том, как городские власти умеют принимать решения, когда дело касается реструктуризации финансовых потоков. Вероятно, сейчас они текут в оптимальном русле.

ТЕХНИКА ОТФУТБОЛИВАНИЯ

Пресловутый Дептранс, в сфере компетентности которого лежат означенные вопросы, почему-то на этот раз откровенно сбоит. «Введение полного запрета на движение СИМ по тротуарам может привести к росту ДТП на дорогах, а контролировать соблюдение такого запрета практически невозможно.

Электросамокаты — важная часть транспортной системы города. Они позволяют жителям столицы совершать мультимодальные поездки: быстро и удобно добираться до метро, работы, учебы, магазина или дома".

Таким образом, Дептранс от чести нести ответственность за устроенное производителями, продавцами и шерингом СИМ безобразие уклонился, и ее весьма изящно перекинули на силовые структуры. Мол, за соблюдением ПДД следит ГИБДД, вот пущай у нее голова и болит.

Но там такому подарку очевидно не рады, потому как имеют статистику от своего научного центра МВД: «Всего в России за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 2959 ДТП с участием лиц, использующих для передвижения СИМ, что меньше аналогичного периода прошлого года на 24%. В таких ДТП погибли 54 (больше на 22,7%, чем годом ранее) человека, в том числе 5 детей в возрасте до 16 лет. Ранения получили 3062... Среди получивших ранения в результате ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в текущем году — 956 детей в возрасте до 16 лет»

Нетрудно посчитать, что при сокращении числа ДТП на четверть количество смертельных случаев увеличилось на 1/5, и это настораживающий показатель.

ЗАБОТА О КУРЬЕРАХ

Как сообщила «Российская газета», еще в мае 2023 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин — человек, доказавший делом свою компетентность и принципиальность — поддержал инициативу по запрету использования электросамокатов на улицах городов, выдвинутую главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Г-н Бастрыкин неоднократно обращал внимание на проблему высокого травматизма происшествий с участием водителей этого вида транспорта.

Речи о том, чтобы навсегда запретить и больше не пущать, между прочим, не идет. Но разумно поставить лошадь впереди телеги — сначала решить организационные вопросы с правовым статусом и безопасной эксплуатацией СИМ. А уже потом давать им волю.

Но, видимо, забота о благополучии поголовья доставщиков превыше соображений безопасности собственных граждан. Это видно хотя бы по их доходам. Средняя рыночная зарплата курьеров в Москве составляет 132 000 руб., специалистов с высшим образованием — 116 000, квалифицированных специалистов без высшего образования — 100 000, с прискорбием констатирует РБК.