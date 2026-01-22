Фантомные боли: как сказывается на электронике машин работа системы РЭБ

Война дронов привела к тому, что каждый российский водитель не только выучил путь на работу без навигатора, но и привык к помехам: низкий поклон защитникам неба за их труд и нашу безопасность, мелкие неприятности уж как-нибудь перетерпим. Однако, как показала практика, установки, наводящие помехи на беспилотники, «кладут» не только навигацию. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Новости о «недомогании» множества относительно свежих Porsche на российских дорогах, которые перестали заводиться от последствий радиоэлектронной борьбы, развернутой почти во всех регионах для противодействия вражеским беспилотникам — лишь вершина айсберга. Напомним: немецкий автомобиль «захандрил», оказавшись под воздействием РЭБ, а умельцы по всей стране начали отключать системы, переписывать софт и даже заворачивать блоки в фольгу. Работает не очень корректно, но работает. При этом детальное изучение вопроса показало наличие вопросов не только у владельцев немецкого премиума.

Краткий опрос столичных механиков, имеющих дело с самыми разными марками и моделями, подтвердил догадку, что перебои в работе электронных систем регулярно фиксируются у авто многих других брендов: фантомные боли внезапно возникают, а через определенные время сами собой и пропадают. В худшем случае и при особо «оголенном нерве» у водителя, их скидывают путем подключения диагностического модуля. Внезапно «озарить» приборную панель могут значки неисправности ABS, ESP и целого ряда других, почву под собой не имеющих. Глюк системы?

Тут бы, конечно, кинуть камень в китайские автомобили, однако «первой ласточкой», заставившей задуматься, был LADA Largus, который зажег неисправность сразу по двум датчикам ABS. Возможно ли такое теоретически, чтобы оба сломались одновременно? Наверное, но крайне маловероятно. Особенно, на автомобиле, который и с асфальта-то не съезжает, и запредельный пробег еще не наездил — на одометре красовалась пятизначная цифра.

Фото: Ministry of Defence of the Russia/globallookpress.com

Сброс ошибки и последующий мониторинг догадку подтвердили: это был сбой, повторения в перспективы семи дней внимательного наблюдения не получивший. Аналогичный случай зафиксирован, не поверите, на «божественной» Toyota, которая уведомила своего обладателя о нарушении работы сразу нескольких систем, включая опять же ABS. Ошибки по мере эксплуатации не исчезали, а вот после проведения диагностики и сброса более не беспокоили. Мистика?

Защита неба и, тем самым, жизней россиян от беспилотных летательных аппаратов, ежедневно отправляемых врагом по мирному населению, дело крайне непростое. Более того — дело молодое, которое сейчас, сегодня постоянно видоизменяется, трансформируется и растет. Всех последствий работы РЭБ, будем честны, в полной мере не знает еще никто: мы только в начале пути.

На что и на какие электронные блоки, помимо дронов, эта система еще влияет и как влияет? Вопросов больше, чем ответов. Но заметив в своем автомобиле фантомную неисправность — волосы на затылке рвать не надо. Ведь, как мы выяснили, запросто может сложиться, что один из блоков захандрил от непроизвольного контакта с РЭБ. В любом случае, самым верным решением будет диагностика. Если автомобиль технически исправен, ей посещение СТО и ограничится.