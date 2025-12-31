Новогодняя гирлянда: почему приборная панель авто горит всеми лампочкам и сходит с ума

Традиционно к новому году мы все стараемся подойти без долгов, решив максимум задач до итогового застолья. Но также традиционно прямо перед долгожданными выходными возникают новые проблемы, вызывающие ужас и отчаяние. Например, морозным утром тридцать первого декабря машина, которая уже завтра должна двинуться по праздничному маршруту, зажигает на приборной панели целую гирлянду. Только вот не новогоднюю. Кто виноват и куда бежать в последний день года, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Удивляться не стоит, так происходит всегда и у всех, в том числе и классика из серии «никогда такого не было — и вот опять»: поворот ключа вызвал у приборной панели приступ новогоднего веселья и праздника, выраженный в появлении всех возможный и невозможных пиктограмм о неисправностях. Машина буквально голосит о поломках, причем всех сразу, а вояж в гости к родне медленно, но верно накрывается «медным тазом». Такси или будем чинить этот «примус»? А все остальные праздничные дни — тоже такси?

Первым делом надо, конечно, успокоиться. Можно попинать колесо или подышать морозным воздухом — хуже не будет, только лучше. Далее следует принять единственно верную мысль: сломаться все и сразу физически не может. И ABS, и ESP, и трансмиссия, и система полного привода в купе с тормозами одновременно из строя не выходят. Если у ТС еще присутствует капот, а следов ночной аварии глазом не заметно, то проблема кроется в одном из «тонких мест» всей многомудрой автомобильной электроники. Дело за малым — определить виновника и решить задачку. Начнем с малого.

Первым делом — вопрос: заводится? Если да — то электронный блок управления двигателем, в некоторых моделях выдающий именно такую чехарду, исправен. Откидываем эту идею и двигаемся дальше. В сторону водительской двери двигаемся: стоит откинуть крышку салонного блока предохранителей и осмотреть саму «колодку», а также жгуты проводов, к ней подходящих, на предмет зеленого налета.

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

Лобовые стекла подержанных (а иногда и новых, если они, скажем, отечественные) машин регулярно подтекают, а вода попадает на салонные «косы», вызывая разрушения. Есть зелень? На пальцах заметен «изумруд»?

Если нет — то совершаем параллельно сразу два действия: ищем способ прочитать ошибки, для чего потребуется специальное устройства OBD2 и приложение, а заодно «серфим» форумы по модели: в трех случаях из трех «коллеги по несчастью» найдутся и проблему опишут.

С высокой долей вероятности, такую проблему выдает либо кустарно установленная сигнализация, либо «вкоряченная» магнитола с большим экраном, чем сегодня страдают многие поклонники современного оснащения автомобиля, либо один шальной блок, набравший воды или просто отходивший свое. О последнем напишут на форуме, а вот первых двоих придется проверять самостоятельно.

Можно, конечно, пошагово отключать и сигнализацию, и магнитолу, но грамотней дождаться друга с OBD2 и почить, а после, что не менее актуально, стереть ошибки. Важно: даже устраненная неприятность остается в памяти электронных блоков, поэтому будет гореть ошибкой на приборке ровно до тех пор, пока ее не сотрут.

«Гирлянда» на приборной панели — распространенная, но далеко не фатальная ситуация. Ее может вызвать даже разряженный аккумулятор. Как правило, ничего критичного или фатального с машиной не произошло, можно, при желании, поправить оперативно и новый год встречать с автомобилем. Было бы желание, немного терпения и чуточку уверенности в себе, чего всем нам и пожелаю в 2026-м году!