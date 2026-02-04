Новые ставки утильсбора, введенные российскими властями, фактически парализовали отечественный авторынок. Потребительский спрос резко упал, так как даже бюджетные модели стали малодоступными для массового покупателя. В тяжелой ситуации оказались и дилеры, и автопроизводители, столкнувшиеся с кризисом сбыта. При этом наиболее ощутимый удар пришелся по китайским автостроителям, которые сегодня формируют основу российского рынка новых авто. Но именно их финансовые потери и стратегический вес могут, как не удивительно, заставить регуляторов пересмотреть фискальную нагрузку — будь то утилизационный сбор или ввозные пошлины. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Пресловутый «утиль» стал для «поднебесных» автобрендов серьезным барьером, напрямую влияющим на конечную стоимость автомобиля и снижающим их ценовую конкурентоспособность. В ответ компании активно перестраивают свои бизнес-модели. Основная их тактика заключается в локализации сборки своих авто в РФ.

Для этого используются два основных пути: регистрация новых, юридически обособленных «российских» брендов или партнерство с остатками советских и российских автопредприятий для использования их промышленных площадок и юридического статуса. Эти меры позволят некоторым образом нивелировать «утилизационные поборы» и создать основу для будущего снижения цен. Но это далеко не все козыри в рукавах наших новых восточных партнеров. Стратегическая линия у них другая.

Так, источники портала «АвтоВзгляд» утверждают, в частности, что Пекин через самые разные (включая дипломатические) каналы последовательно выражает нашим чиновникам несогласие с действующими правилами «утиля» в отношении своего автопрома, рассматривая его как дискриминационную меру, льющую воду исключительно на мельницу чисто российских автозаводов. Их ключевой аргумент тут — тезис о нарушении паритета в торгово-экономических отношениях.

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

В ответ на это Китай, как полагают некоторые аналитики, может использовать свое влияние в рамках Евразийского экономического союза для создания встречного ценового давления на российский автопром. Речь идет о потенциальном существенном повышении аналогичных сборов для автомобилей российского производства на рынках стран-партнеров, что поставит под удар экспортные планы отечественных производителей.

И если такая тактика сработает и приведет к пересмотру фискальной политики России по отношению к китайскому автостроению (в том числе — снижению ставок утильсбора) это станет мощным катализатором для роста всего рынка.

То есть, непосредственное удешевление машин на фоне уже идущей локализации их производства способно даже в среднесрочной перспективе, (к 2027 году) значительно понизить прайсы на новые авто. Да еще спровоцировать жесткую конкуренцию между китайскими брендами, заставив демпинговать.

Ведь перенасыщение рыночных сегментов схожими моделями сделает жесткую борьбу за покупателя неизбежной, и основным ее инструментом станет ценовая политика. А результатом — возвращение доступного ценового диапазона для новых автомобилей, что, в свою очередь, оживит потребительский спрос.

Кроме того, ситуация для российского автопрома способна улучшиться еще значительнее, благодаря более глубокому технологическому альянсу наших стран. Амбициозные планы России по созданию мегакорпорации микроэлектроники (в проект предполагается вбухать аж 1,25 трлн рублей), о которых стало известно в конце января, могут получить серьезную поддержку со стороны Китая.

Фото Vyacheslav Nemyshev/globallookpress.com

Который, стремясь диверсифицировать свои технологические и санкционные риски, уже сейчас заинтересован в создании в наших пределах «резервного» производственного контура. Успех такого сотрудничества способен в будущем обеспечить российских автопроизводителей более доступной отечественной электроникой, что вновь положительно скажется на прайсах конечной продукции.

Однако столь оптимистичный прогноз имеет серьезные политические риски. В Китае нынче наблюдаются признаки усиления внутриэлитной борьбы, которая теоретически способна привести к росту внутренней напряженности и даже распаду традиционной системы управления вплоть до полной ее децентрализации.

Что стало бы тяжелым ударом для России, поскольку мы рискуем потерять чуть ли не единственного стабильного и мощного стратегического партнера. А новые центры силы на территории Китая необязательно сохранят дружественный нам курс, взяв прозападное направление развития.

Случись такое, под вопросом окажутся не только поставки транспортных средств и комплектующих, но и любые долгосрочные проекты, включая то самое сотрудничество в микроэлектронике, не говоря уж о серьезным кризисе в приграничных регионах КНР И РФ.

Фото Kremlin Pool/globallookpress.com

Короче говоря, но так или иначе российский авторынок стоит на пороге масштабной трансформации. Основным драйвером изменений выступят китайские производители, которые через локализацию и политическое лобби будут стремиться снизить издержки и вернуть рынку доступность., что обернется снижением цен на новые авто уже через год.

Главное, чтобы председатель Си выстоял во внутриполитической борьбе, чем он, кстати, пока довольно успешно и занимается, чуть ли не пачками арестовывая оппозиционеров. В противном случае геополитическая турбулентность в Поднебесной способна не только сорвать планы по снижению цен на авторынке нашей Необъятной, но и кардинально переформатировать всю систему экономических связей России на восточном направлении.