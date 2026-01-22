Цена автомобиля: математика и государство против обновления личного автопарка

Представленные на ежегодной конференции РОАД цифры — подведение скудного итога прошлого года: из восьми миллионов автосделок, лишь 17% пришлись на новые машины, а более 80% соискателей автомобиля сделали свой выбор в пользу «вторички». Какое безграмотное и бесчеловечное поведение, скажут автопроизводители и дилеры. Однако российский автомобилист имеет на этот непростой и важный вопрос свой аргументированный ответ. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Окитаивание» российского авторынка, в рамках которого «некитайское» и «не отечественное» тут же стало либо глубоко премиальным, либо довольно подержанным, привело к тому, что сегодня 75% машин на дороге — старше 10 лет. Прекрасный результат! Особенно если учесть, что еще 10 лет назад таких «престарелых» транспортных средств в отечественном автопарке насчитывалось лишь 50%. Но тандем цены, представленного продукта и особенностей, скажем вежливо, его содержания и обслуживания, вынудило очень многих автомобилистов свой подход к автомобилю, особенно личному, пересмотреть.

Не успели еще забыться деньки, когда «эксперты» на голубом глазу рассказывали: три года — и меняем, больше машина не прослужит. Мол, выйдете вы через три года и один день на улицу — а там тыква вместо авто: колеса спустились, мотор сломался, пепельница заполнилась. Сначала, как водится, исчезла пепельница, она теперь опция дополнительная, а следом — и убеждение, что ТС запросто может прослужить и десять, и двадцать лет. Вопрос ресурса (точнее — его «растрачивания»), а также возможностей по обслуживания и содержанию транспортного средства. Что с первым, что со вторым, что с третьим есть вопросы к абсолютному большинству новых автомобилей.

Удивительное рядом: отечественные машины давно уже делят на «санкционные» и «до санкционные», оценивая последние зачастую дороже новых. А перспектива обладания новеньким «китайцем» из раза в раз в брызги разбивается о невозможность его нормально, привычным образом, обслуживать. Отсюда, кстати, фатальный для автопроизводителей интерес к вторичке из Японии и Кореи: те машины понятно как, где и чем починить. Да и сроки ожидания нужной запчасти — в разы короче.

На описанное выше толстым слоем, словно майонез на «селедку под шубой», ложится ценообразование: новые автомобили переоценены, а кредит — фактически недоступен. Сравнивая же возможности приобретения за наличный расчет, то «Зеленый угол» во Владивостоке побеждает примерно всегда.

А там новых «тачек» нет — одни подержанные. Шесть сотен тысяч проданных за прошлый год «поезженных» Toyota — жирное подтверждение общероссийского убеждения: хочешь беспроблемную тачку — купи «японца». Там, кстати, и остаточная стоимость будет впечатляющая, не чета «китайцу», который за год теряет один миллион из заявленных четырех.

Начальная цена, соотношения цена/качество и цена/ресурс, читай — понятный период эксплуатации до емких капиталовложений, остаточная цена и комфорт эксплуатации, в который входят удобный поиск запчастей, мастера и накопленный опыт по ремонту — на чаше весов у «вторички». А что у «первички»?

Сам термин «новый автомобиль» оказался феноменально дискредитирован за последние годы: тех самых, обещанных трех лет и ста тысяч километров неги и спокойствия уже нет, чинить придется. Часто — самостоятельно, ибо институт гарантийных ремонтов фактически ушел вместе со старыми брендами. За что переплата-то? Вот отсюда и цифры, такие неудобные для дилеров и производителей. Математика, логика и здравый смысл — против такой покупки. А вместе с ними — 83% покупателей автомобилей в 2025-м году. Не сложно предположить, что в 2026-м ситуация не изменится. Кардинально — так уж точно.