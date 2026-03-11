Летописец демократии и рукопожатной экономике «Блумберг» запротоколировал на своих страницах страшное: японцы поползли в сторону России и готовятся назаключать контрактs! А вроде дружили, что называется. Но очередное «причинение свободы» в Персидском заливе возымело эффект по всему миру, и бизнес начал отыгрывать новоявленные риски. Как же так вышло и почему «коалиция неравнодушных» погналась за «быстрым рублем» — на портале «АвтоВзгляд».

Год огненной лошади только разгорается, уж простите за тавтологию, но калейдоскоп событий раскрутился до неведомых скоростей: события на Ближнем Востоке толсто намекнули всем и каждому, что «миру, основанному на правилах» — хана. Забыли. Как и про дипломатические решения, советы ООН и прочие артефакты прошлого. Теперь расчеты и планы следует делать исходя из общего хаоса и безумия, способных в считанные дни превратить любой регион на планете в огненную воронку. Вот и не верь после в восточный календарь!

Персидский залив, не поверите, внезапно оказался главным мировым перекрестком, мигом переплюнувшим даже проливы султана Эрдогана: перекрытие нефтяной артерии планеты немедленно сказалось на экономике планеты и вызвало первичный шок на всех ресурсных и не только рынках. Десять дней «победоносной» военной операции им. Дональда Трампа уже организовали череду «афтершоков», последствия которых мы сможем оценить только позже.

Однако некоторые «шила» в мешке утаить не удается уже сейчас: японские производители автокомпонентов обратились к отечественному «Русалу», одному из ключевых мировых поставщиков алюминия, в поисках стабильности поставок и диверсификации. Просочившаяся в прессу информация мгновенно подняла стоимость акций компании на 3%.

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

Алюминий — важнейший металл для автоиндустрии, без него сложно представить не только создание машины в целом, но и производство автокомпонентов: подвески, радиаторы и множество других «эпизодов» транспортного средства сделаны из «крылатого металла».

Японцы, в чьем бюджете автопроизводство занимает краеугольное положение, стремятся диверсифицировать — читай, разнообразить — поставщиков, чтобы обойти зависимость от конкретного и снизить риски. Нов весь «цимес» ситуации — не в поиске нового партнера, а в пренебрежении к американским санкциям, которые прямо и без оговорок запрещают «подневольным партнерам» торговать с Россией.

Тем не менее, запреты — запретами, а денежки — врозь: для японских компаний, известных своей жесткой приверженности к графикам и точному расписанию, партнерство с Россией, которая даже в самых сложных ситуациях гарантирует точное соблюдение договора, становится жизненно важным. В общемировом хаосе, порожденном Новым Светом, подобные устои на дороге не валяются, поэтому устойчивость бизнеса, японского, в частности, начинает превалировать над политическими запретами.

И появляется стойкое ощущение, что с каждым днем число подобных заходов к российским предприятиям со стороны вчерашних «запрещенцев» будет только возрастать: функциональная часть дружбы с США дешевеет с каждым новым ударом беспилотника по официально защищаемым Штатами предприятиям и города Персидского залива.

Пока что БПЛА противостоят одни лишь посты в социальных сетях. А бенефис персов на территориях «монархий залива» — тот самый случай, когда фраза «за базар надо отвечать» подходит как ничто иное. И что-то американский ответ задерживается. И видят эту задержку во всем мире.