Cотрясение воздуха: почему беспилотники на дорогах России появятся не скоро

Представители компании «Яндекс» сообщили на днях, что до конца года в Москве должна заработать первая сотня роботакси. Портал «АвтоВзгляд» не против передовых технологий, но ему не по душе, когда телегу пытаются поставить впереди лошади.

Несмотря на массу нерешенных юридических и моральных аспектов, связанных с автопилотами, занятые их разработкой компании продолжают весьма успешно ездить по ушам доверчивой публики. — На текущий момент у нас уже несколько десятков роботакси перевозят реальных пассажиров, — жизнерадостно улыбаясь, сообщил руководитель продукта роботакси в «Яндексе» Андрей Санников. — В городе Иннополис, например, республика Татарстан, и на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае...

Он также заверил, что оформление ДТП и взаимодействие со страховыми компаниями будет таким же, как и в случае с обычными автомобилями.

ФАНТОМ КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Видеоролик с откровениями лучащегося оптимизмом менеджера опубликован на сайте журнала «За рулем». В нем же прозвучал и комментарий юриста Сергея Смирнова, не разделившего воодушевление г-на Санникова. По мнению правоведа, оформление аварии с участием роботакси как раз будет иметь кардинальные отличия от ДТП, совершенного обычными автомобилями.

Во-первых, машина с автопилотом сразу после инцидента связывается с удаленным оператором, и в течение часа на место происшествия прибывает представитель компании-владельца такси, который далее и выступает в качестве одной из сторон разбирательства. По крайней мере, так себе представляют дело поборники автономного транспорта.

Во-вторых, оформить все ускоренными темпами по европротоколу не получится — по крайней мере, до тех пор, пока не будут внесены соответствующие изменения в Закон «Об ОСАГО». Оно и понятно — стандартная процедура требует участия двух водителей, а в роботакси таковой отсутствует.

Таким образом, г-н Санников целенаправленно вводит своих слушателей и зрителей в заблуждение, ибо не может не знать тех элементарных нюансов, на которые справедливо указал юрист. Конечно, руководителю направления надо всемерно повышать престиж своего продукта и актуальность своей деятельности. А для этого приходится делать вид, что эра автопилотов уже стоит буквально на пороге нашей автомобильной реальности.

И, к сожалению, г-н Смирнов своими вдумчивыми замечаниями также поспособствовал созданию этого обманчивого впечатления, ибо обсуждал фантомную тему как реальность.

БЕГ ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА

Между тем, все обстоит не так блестяще, как хотелось бы «Яндексу». Для начала стоит заметить, что называть Сириус и Иннополис городами — большая натяжка. Площадь первого — 14,19 км², население — 14 448 человек. Второй еще миниатюрнее — 12 км² и 3955 жителей. Это крохотные островки, на которых никак не возможно проводить масштабный эксперимент с прицелом на его распространение на крупные города.

Далее, заявлять о сотнях роботакси на дорогах страны — бежать впереди паровоза. Минтранс России ничего такого пока не разрешал. Он лишь разместил проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. На этом этапе законопроект пребывает по сю пору, хотя все сроки уже давно пропущены — энтузиазм населения по поводу его обсуждения находится примерно на нуле.

Но даже если он будет принят, беспилотники на российские просторы не ломанутся. Во-первых, потребуется внесение изменений как минимум еще в 8 федеральных законов. Во-вторых, нужно будет отразить новые реалии в уголовном кодексе. И только после этого станет возможным триумфальное шествие автономных автомобилей по России.

Ну а в-третьих, быстрое отмирание профессии водителя нам не грозит, о чем портал «АвтоВгляд» уже писал. Ибо ни о какой подлинной беспилотности в ближайшем будущем речи идти не может. Все реально работающие системы автономного вождения в нашей стране, да и во всем мире относятся всего лишь ко второму уровню и требуют постоянного присутствия в автомобиле оператора (читай — водителя), на которого возложен неусыпный контроль за дорожной ситуацией.