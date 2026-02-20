Дозрели: мировой автопром отказывается от псевдотехнологичных находок

Министерство промышленности и информатизации КНР намерено ограничивать безудержное использование новых технологий и функций в автомобилестроении, которые оно считает потенциально опасными для участников дорожного движения. Портал «АвтоВзгляд» согласен — лучше поздно, чем никогда.

Китайский регулятор собирается чохом запретить почти все новомодные девайсы, которые в последнее время стали чуть ли не главными маркерами современного «технологичного» автомобиля, как это понимают в народе. Под нож пойдут в первую очередь рули а-ля штурвал. А вместо огромных мультимедийных мониторов производителям придется возвращать на прежнее место олдскульные кнопки для управления ключевыми системами.

«БАРАНКА» ПРОТИВ «ШТУРВАЛА»

Крестовый поход против бессмысленного улучшайзинга и тачскрининга начался весьма скромно: Китай ввел запрет на выдвижные дверные ручки, поскольку они резко увеличивали риски для пассажиров при аварии. Но, как говорится, лиха беда начало. На ручках регулятор не остановился. Вслед за ними под раздачу попал целый ряд новшеств, с любовью разработанных продвинутыми дизайнерами.

Больше всего чиновников возмутил руль-штурвал, идея которого была аккуратно содрана у авиаторов, невзирая на тот прискорбный факт, что функционально автомобиль — пока еще не самолет. Вероятно, производители повелись на имидж Tesla: раз у Cybertruck, любимого детища самого Илона нашего Маска такой руль, то это однозначно круто. Ну и вляпались по самое не могу, ибо первой от такого изыска отказалась сама «Тесла».

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Испытания теперь будут предусматривать проверку на удар в 10 точках на ободе рулевого колеса, часть из которых приходится на отсутствующую у полукруглого руля. Официальные лица ссылаются на статистику аварий, согласно которой 46% травм водителей получены от столкновения с элементами рулевого управления, а традиционная «баранка» обеспечивает более надежную защиту грудной клетки.

СХВАТИЛИСЬ ЗА ГОЛОВУ

Не вызывают одобрения у китайского регулятора интерьеры с огромными дисплеями, поскольку они выступают как мощный фактор, отвлекающий внимание водителя. Напротив, традиционные кнопки и шайбы позволяют действовать на ощупь, не отрывая взгляда от дороги.

Поэтому указатели поворота, аварийная сигнализация, переключение передач, звуковой сигнал, стеклоочистители, электростеклоподъемники и экстренный вызов — как минимум — должны управляться с помощью физических кнопок или переключателей. Никаких дисплеев!

За пределами внимания широкой общественности, зациклившейся на рулях и тачскринах, осталось введение китайским регулятором жестких стандартов для автоматизированных систем вождения. Разработчики автопилотов должны гарантировать, что их детища способны управлять автомобилем так же хорошо, как «компетентный и внимательный водитель-человек».

Фото: Cai Xiangxin/globallookpress.com

Помимо этого, автопроизводители обязаны представить наглядные доказательства, что автономные системы могут справляться с нестандартными сценариями дорожных ситуаций. И то дело — рановато этих потенциальных убийц на волю выпускать без присмотра.

Между прочим, Китай — не первая страна, где осознали опасность погони за футуристическим дизайном в ущерб безопасности. В прошлом году за голову схватилась Европа, а параллельно с Поднебесной — США.

МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

Эксперты портала «АвтоВзгляд» изначально не обольщались псевдотехнологическими находками автомобилестроителей. Еще 10 лет назад они предупреждали, что функциональность девайсов, вызывающих громкие охи и ахи околоавтомобильной публики, по меньшей мере сомнительна. В качестве примера приводился планшет революционного тогда Volvo XC90. Водителю во время движения явно не до перелистывания многочисленных экранов меню для примитивного включения обогрева кресла.

Но кому до этого было дело в азарте борьбы с конкурентами и завораживающем полете дизайнерской фантазии? До той простой истины, что безопасность все-таки важнее, чиновники ведущих автомобильных стран дошли, наконец. Кстати говоря, не все погнались в толпе за изменчивой модой. Компания BMW, к примеру, не отказывалась от своего знаменитого мультимедийного интерфейса iDrive, сохранив тем самым изрядную сумму денег.

Про наш автопром не говорю — ему не до планшетов и не до тачскринов. «Автомат» бы освоить...