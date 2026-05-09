Разноцветная LADA Azimut, обновленный Haval F7, мощный Changan Uni-V, бюджетные «электрички» FAW и машины покойников: итоги недели

АВТОВАЗ подал заявку на патент экстерьера перспективного кроссовера Т-134, Haval раскрыл рублевые цены обновленного F7, Changan сертифицировал в нашей стране посвежевший лифтбэк Uni-V, FAW решил попытать счастье на российском рынке электромобилей, а новейший внедорожник JAC JS9 впервые засветился на «шпионских» фотографиях. Об этом и многом другом — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

На днях АВТОВАЗ опубликовал видеоролик, в котором, помимо прочего, показал цветовую палитру кроссовера Azimut — того, что поступит в продажу до конца года. Так мы узнали, что покупателям предложат аж восемь оттенков — не только классических спокойных, но и довольно привлекательных.

И еще кое-что о тольяттинцах: АВТОВАЗ подал заявку на патент экстерьера перспективного кроссовера, который пока носит рабочее название Т-134. Речь о той модели, что впервые презентовали в качестве концепта Президенту РФ Владимиру Путину в январе 2025-го.

Ну а теперь — к обновленному кроссоверу Haval F7. Самое главное изменение произошло под капотом — переднеприводный паркетник получил новую «турбополторашку», которая производится под Тулой. Мощность осталась прежней, 150 сил, а вот крутящий момент вырос — до 270 Нм. Полноприводная же версия обзавелась двухлитровым движком на 200 сил.

Уже до конца мая на российском рынке должен дебютировать и обновленный лифтбэк Changan Uni-V. На этой неделе стало известно, что китайцы завершили сертификацию пятидверки. И самое интересное тут — появление второй, более мощной модификации. Так, нам предложат лифтбэк с двухлитровым мотором на 235 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом».

Предпочитаете машины побольше и повыносливее? Тогда вот вам новость о внедорожнике JAC JS9, который впервые сфотографировали в России. Портал «Китайские автомобили», опубликовавший снимки, уточнил, что конкретно эта машина проходила в нашей стране дорожные тесты. То есть подготовка к рыночному запуску идет полным ходом.

А в завершение автомобильного блока новость о том, что китайский концерн FAW подал в России заявку на регистрацию нового товарного знака Joyee. Под этим брендом продаются довольно бюджетные электромобили. Еще в прошлом году представители FAW говорили, что рассматривают возможность привезти эти машины в нашу страну, но итоговое решение так пока и не озвучили.

И напоследок — социалочка. Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» предложили разрешить россиянам передвигаться на автомобилях умерших родственников до официального вступления в наследство. Инициаторы отмечают, что сейчас транспортное средство «подвисает» в семье на полгода, хотя зачастую необходимость в нем есть и довольно острая.

Еще на этой неделе на портале проектов нормативных правовых актов опубликовали постановление правительства, которое в очередной раз изменило правила сдачи экзаменов на «права». В частности, в три раза сократился максимальный интервал между теоритической и практической частями: если раньше у курсанта было 180 суток, то теперь будет всего 60.

