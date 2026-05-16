Премьеры Senat 900 и Esteo MX, возвращение Geely Coolray и Bestune T77, слезы автодилеров: итоги недели

Компания «АГР» объявила, что в Калуге стартовало производство кроссовера Tenet T4L, а еще она презентовала первую модель нового премиального бренда Esteo. Тем временем Geely раскрыла цены посвежевшего Coolray, FAW вернула на наш рынок Bestune T77, глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказал, как в автосалонах накручивают цены на новенькие машины, а журналисты выяснили, сколько денег заработали граждане, оставляющие жалобы на пьяных водителей. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Но начнем с нового российского бренда Senat — того, что пропишется на бывшем заводе Toyota в Северной столице. На прошлой неделе стало известно, что производитель уже оформил Одобрение типа транспортного средства, потом на просторах Рунета обнаружился официальный сайт. А теперь там появился баннер с таймером, который ведет отсчет до публичной премьеры первой модели — роскошного седана с индексом 900. Его дебют состоится на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня.

Перемещаемся из Петербурга в Калугу — на бывший завод Volkswagen, где теперь производят кроссоверы отечественной марки Tenet. Там началось производство компактного T4L. Если сравнивать его с обычной «четверкой», то эта машина крупнее, просторнее, и у нее более вместительный багажник.

А в продолжение темы российского холдинга «АГР» — новость о том, что компания представила первую модель нового премиального бренда Esteo. Эта марка придет на смену китайского Exeed. Дебютирует она с кроссовером MX — то есть с глубоко модернизированной версией TXL.

А вот продажи обновленного Geely Coolray уже начались — на днях производитель объявил цены. Кроссовер предложили в единственной комплектации «Эксклюзив». И, что любопытно, покупатель даже не может выбрать цвет кузова — доступен только лиловый перламутр с чёрной крышей. Вернулся, кстати, на наш рынок и еще один беглец — FAW Bestune T77. Но есть нюанс.

Что еще происходило на этой неделе? Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ответил на вопрос, который волнует многих покупателей новеньких машин. Он рассказал в интервью «Российской газете», сколько на самом деле накидывают автосалоны к стоимости автомобиля. Так, по его словам, это не 20 и не 50%, как думает большинство.

А напоследок другая любопытная новость: журналисты «Коммерсанта» выяснили, сколько денег заработали россияне за жалобы на пьяных водителей. В сумме за шесть лет набежало 2,3 млн рублей. Неравнодушных граждан поощряют в 15 регионах. Размер премии каждый год увеличивают, и сейчас максимальное вознаграждение составляет 20 тысяч за одну жалобу — столько предлагают в Магаданской области.

А подробнее о главных автособытиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.