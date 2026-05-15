Эксперт назвал главные причины провала законопроекта о штрафах за среднюю скорость

Госдума отклонила законопроект, который позволил бы регионам запустить эксперимент по фиксации пресловутой средней скорости. Очередную попытку реанимации сомнительного способа контроля за соблюдением водителями ПДД, отмененного пять лет назад, предприняли законодатели Вологодской области, которых поддержали коллеги из Астраханской области и Республики Коми. Но нижняя палата российского парламента инициативу не поддержала. И, как замечают эксперты портала «АвтоВзгляд», вполне справедливо.

Напомним, что штрафы за среднюю скорость вывели из правоприменительной практики после решения Верховного суда РФ, который, в частности, указал, что в соответствующем полицейском постановлении должно быть четко зафиксировано место и время нарушения, а не целый участок дороги. Противники возврата этой нормы также напомнили: понятия «средняя скорость» нет в Правилах дорожного движения, а значит, «рулевых» и не за что наказывать.

Считает отклонение законопроекта обоснованным и директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров, причем даже без учета оценки фактических плюсов и минусов возврата штрафов. Главная причина: авторы законопроекта не предлагали в случае его принятия одновременно вносить изменения в КоАП РФ, а без этого ничего не заработает. Кроме того, г-н Александров напомнил, что статья 26.1 КоАП требует выяснять виновность лица и другие обстоятельства дела. Конкретное время и место правонарушения — среди них:

— При определении средней скорости указывается время начала движения на контролируемом участке и время окончания движения. Конкретного времени и места нарушения не указывается, — пояснил эксперт. — Отсутствие такой информации означает недоказанность юридически значимых обстоятельств по делу и не дает оснований для привлечения лица к ответственности.

Одновременно юрист сослался на пункт 39 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ №3 (2022), утвержденного Президиумом ВС 21 декабря 2022 года. Там прямо сказано: без точного времени и места состава правонарушения нет. Таким образом, даже если бы у процедуры фиксации средней скорости были плюсы (например, борьба с водителями, сбрасывающими скорость перед камерой, и снижение аварийности на длинных участках), юридически такой закон не пройдет без комплексных поправок в КоАП. Вологодская область их не предложила. Поэтому отклонение законопроекта — не политическое решение, а вынужденное, основанное на нормах действующего законодательства.