Эксперт назвал главные причины провала законопроекта о штрафах за среднюю скорость

Напомним, что штрафы за среднюю скорость вывели из правоприменительной практики после решения Верховного суда РФ, который, в частности, указал, что в соответствующем полицейском постановлении должно быть четко зафиксировано место и время нарушения, а не целый участок дороги. Противники возврата этой нормы также напомнили: понятия «средняя скорость» нет в Правилах дорожного движения, а значит, «рулевых» и не за что наказывать.
Считает отклонение законопроекта обоснованным и директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров, причем даже без учета оценки фактических плюсов и минусов возврата штрафов. Главная причина: авторы законопроекта не предлагали в случае его принятия одновременно вносить изменения в КоАП РФ, а без этого ничего не заработает. Кроме того, г-н Александров напомнил, что статья 26.1 КоАП требует выяснять виновность лица и другие обстоятельства дела. Конкретное время и место правонарушения — среди них:
— При определении средней скорости указывается время начала движения на контролируемом участке и время окончания движения. Конкретного времени и места нарушения не указывается, — пояснил эксперт. — Отсутствие такой информации означает недоказанность юридически значимых обстоятельств по делу и не дает оснований для привлечения лица к ответственности.
Одновременно юрист сослался на пункт 39 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ №3 (2022), утвержденного Президиумом ВС 21 декабря 2022 года. Там прямо сказано: без точного времени и места состава правонарушения нет. Таким образом, даже если бы у процедуры фиксации средней скорости были плюсы (например, борьба с водителями, сбрасывающими скорость перед камерой, и снижение аварийности на длинных участках), юридически такой закон не пройдет без комплексных поправок в КоАП. Вологодская область их не предложила. Поэтому отклонение законопроекта — не политическое решение, а вынужденное, основанное на нормах действующего законодательства.