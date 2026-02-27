Ничто, как говорится, не предвещало беды. Но только от удушливой мысли об электромобилях отбрехались, приготовились вздохнуть полной грудью и снова поднять паруса, как прилетело, откуда не ждали: бизнес-модель крупных немецких брендов, по мнению немецких же ученых, «перестает быть достаточной». Угадайте, кого же нарекли виноватым в стагнации некогда великой немецкой автомобильной отрасли? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Кого ни спроси — немецкий автомобиль назовут вершиной технологической мысли в четырехколесном мире: тандем надежности и технологичности плюс феноменальные управляемость и комфорт стали, казалось бы, залогом извечного и непоколебимого спроса, способного превозмочь любые макроэкономические невзгоды. Но тут отключили газ.

А потом включили электрификацию и политику, придумали «тарифы» и подвезли «китайцев». И все вместе взятое стало началом конца большого германского автопрома. «Крах в нынешнем виде», — так дословно охарактеризовал глава Института мировой экономике в Киле Мориц Шулярик текущее положение дел Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.

Видный немецкий экономист заявил, что крупнейшие автобренды из Германии могут попросту не сохраниться в своем нынешнем виде и даже назвал дату «конца истории»: 2030 год. Давление на автопром Старого Света, по его мнению, усиливается за счет электрификации, цифровизации и, внимание, внешней конкуренции, а бизнес-модель немецких компаний уже не является достаточной для получения должной прибыли.

Фото: Bernd WeiÃŸbrod/globallookpress.com

По мнению г-на Шулярика, ключевыми направлениями развития всей автомобильной отрасли стали программное обеспечении, искусственный интеллект и автономное вождение, тогда как немцы по-прежнему кичатся и выпячивают качество и свою инженерную школу. Оказывается, эти доводы для современного покупателя уже не являются настолько актуальными, как еще несколько лет назад.

Мориц Шулярик указывает на уже существующее заметное отставание автомобильных компаний ФРГ от, внимание, китайских, которые, по всей видимости, и создают ту самую «внешнюю конкуренцию», не позволяющую автогигантам Европы расслабиться на своем троне. Так же экономист отметил, что более гибкие автостроители, «не обремененные столь серьезным наследием», оперативнее подстраиваются под текущие запросы потребителя и адаптируются к превращению транспортного средства в продукт цифровых технологий.

Отчего же немцы, так гордившиеся своей автомобильной отраслью, вдруг решили ее «схоронить», начав заупокойную загодя, пока новые автомобили еще сходят с конвейеров? Откуда такая тяга к мортальности там, где реализм всегда правил и балом, и делом? Неужто математика внезапно оказалась сильнее политики, а бездумные решения начали разрушать даже столь устойчивые предприятия?

Эпоха, безусловно, меняется, глупо это опровергать. Однако сам градус изменений нам еще только предстоит осознать. И «малой кровью», что-то подсказывает, в этот раз не обойдется: уже ступающий по мировой экономике кризис рискует стать самым сокрушительным в новейшей истории. Устоят не только лишь все. Но АВТОВАЗ выживет, тут сомнений быть не может. Он и доставщики на электровелосипедах.