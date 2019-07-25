«Европротокол» подключат к «Госуслугам»

Президиум правкомиссии по цифровому развитию одобрил концепцию суперсервиса (госуслуги) по оформлению мелких аварий в рамках европротокола с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО».

Происшествие будет оформляться с помощью смартфона одного из участников аварии. Через приложение, разработанное, судя по всему Российским союзом автостраховщиков, нужно будет отфотографировать повреждения машин, описать схему ДТП, ввести данные второго участника происшествия. Затем последний должен будет подтвердить свое согласие с этим электронным документом уже через свой смартфон.

Система начнет функционировать в комплексе с порталом «Госуслуги». По данным «Коммерсанта», «Помощник ОСАГО» в качестве пилотного проекта будет запущен в ноябре текущего года на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.