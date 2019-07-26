Названы регионы России — лидеры по страховому мошенничеству

Ухудшилась ситуация с противозаконными действиями в страховой отрасли в Ивановской и Челябинской областях, а также Татарстане и Удмуртии.

Больше стали грешить мошенничеством в Хабаровском крае, Воронежской и Волгоградской областях.

А вот в столичном регионе, Башкирии и Чувашии кременогенная обстановка в страховой сфере стала много спокойнее.

Меньше противоправных случаев зафиксировано в Кургане, Сахалине, Мурманске и на Брянщине.

Напомним, что осенью Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий наказания за езду на автомобиле без полиса ОСАГО. Его авторы предлагают наказывать подобных нарушителей штрафом в 5 000 рублей, либо лишением права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев.