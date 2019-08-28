Найден простой способ добавить в ОСАГО функции КАСКО

Чтобы совместить ОСАГО и КАСКО, достаточно прописать дополнительные риски на другой стороне бланка полиса обзатеьльного страхования, считает заместитель министра финансов страны Алексей Моисеев.

— По ОСАГО и КАСКО решили, что будем двигаться без изменения законов, — сообщил чиновник. По его словам, прописать дополнительные риски на другой стороне бланка полиса ОСАГО Банк России может «на уровне своих актов».

Напомним, что идея совместить функции КАСКО и ОСАГО появилась несколько лет назад. Благодаря такому подходу, можно было бы избежать случаев, когда автовладелец остается без компенсации ущерба, попав в аварию с автомобилем, не застрахованным по ОСАГО.

В апреле текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по полису КАСКО. В мае 2019-го замглавы руководителя департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина заявила, что объединение ОСАГО и КАСКО потребует существенного изменения законодательства. И вот теперь Минфин нашел оригинальный способ парировать возражения ЦБ.

А вот насколько подорожает «модернизированное» ОСАГО — неизвестно.