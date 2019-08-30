ГИБДД получит новые полномочия по проверке техосмотра

МВД разработало поправки в нормативный акт, регулирующий деятельность ГИБДД. В соответствии с его положениями, ГИБДД получит новые полномочия по надзору за техосмотром транспортных средств и будет участвовать в техосмотре автобусов.

Напомним, что недавно принятые изменения в законодательство о ТО вводят обязательную фотофиксацию автомобиля во время прохождения техосмотра, обязывают оформлять диагностические карты в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, усиливают ответственность за выдачу карты без проведения ТО и прочее.