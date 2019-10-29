Как заставить страховщика быстро и адекватно возместить ущерб по ОСАГО, не обращаясь в суд

Институт финансового уполномоченного и был в первую очередь создан для таких вот споров по моторным видам страхования — и по ОСАГО, и по КАСКО. Именно сюда, а не в суд, теперь надо в первую очередь обращаться автовладельцам, чтобы решить спор со страховыми. И только если финомбудсмен не поможет, граждане могут начать судебный процесс.

Между тем, первые месяцы работы показали, что уполномоченный, с одной стороны, весьма продуктивно решал дела в пользу потребителей на крупные суммы, а с другой — совершенно немотивированно отказывал последним, защищая страховые компании. Правда, справедливости ради стоит заметить, что чаще в выигрыше оказывались именно облапошенные страховщиками люди.

Как работает служба финансового уполномоченного, стоит ли с ней связываться и как это сделать, выяснили корреспонденты портала «АвтоВзгляд» и эксперты рынка. Подробнее о деятельности финомбудсмена, включая пошаговую инструкцию обращения к нему, вы можете узнать здесь.