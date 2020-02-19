Где неожиданно часто стали орудовать мошенники в сфере автострахования

Частота страховых случаев по ОСАГО в регионе повысилась до 6,6%, а средняя выплата — до 77 673 рублей. До 96% увеличилось отношение судебных расходов к суммам основных требований, а также до 117% вырос уровень выплат.

– Потерпевшему предлагаются небольшие деньги прямо на месте ДТП, в обмен он должен дать посреднику право представлять его интересы по получению выплаты по ОСАГО. Посредник, пользуясь завышенными экспертизами и уловками получает через суд компенсацию, которая в разы превышает как реальный ущерб, так и сумму, выплаченную им потерпевшему, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-центре проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Уже известно, что для борьбы со злоумышленниками в Нижегородской области создана рабочая группа, плотно взаимодействующая с прокуратурой и МВД.