Нюансы страхования лизинговых машин

Полис КАСКО, как известно, входит в стоимость договора финансовой аренды транспортного средства. Однако продвинутые лизинговые компании, не требуя с клиентов лишних денег, расширяют спектр страховых услуг, входящих в стандартный полис. Так, например, «Газпромбанк Автолизинг» — один из крупнейших игроков рынка — в рамках заключаемых договоров лизинга предлагает клиентам расширить стандартное покрытие (ущерб в результате ДТП, хищения или угона, а также конструктивной гибели транспортного средства) за счет получения компенсации при гидроударе и самовозгорании авто. И, что не менее актуально, теперь лица, взявшие машину в лизинг, могут не заморачиваться с оформлением ДТП и требовать при этом страхового возмещения ущерба, если общая калькуляция повреждений не превышает 5% от стоимости транспортного средства. При этом число обращений к страховщикам без справок ГИБДД впечатляет — это можно делать трижды в течение периода страхования.

Другое интересное предложение — компенсация при дорожно-транспортных происшествиях, приведших к травмам или гибели водителя и пассажиров. В случае несчастья, одному пострадавшему выплатят 400 000 рублей, если их двое — то по 350 000 ₽ каждому, если трое — по 300 000 рублей, четверо и более — в равных долях от страховой суммы.

– В рамках корпоративной философии легкого лизинга наша компания продолжает взятый ранее курс на максимальный комфорт клиентов, — комментирует новацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» главный исполнительный директор «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова. — Страховое покрытие в формате одного окна, позволяющее интегрировать страховую премию в ежемесячные платежи по договору лизинга, избавит их от лишней тревоги, защитит близких при использовании транспортных средств и заметно сократит время на восстановление транспорта в результате ДТП. Словом, сделает все, чтобы бизнес занимался бизнесом…