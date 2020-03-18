Когда положено уступать едущим со второстепенной дороги на скоростную трассу

Все знают, что при выезде машины с второстепенной дороги на главную ее водитель должен уступить дорогу двигающимся по ней машинам. На нерегулируемых перекрестках городских улиц или некрупных загородных дорог с этим проблем особых нет.

Но когда речь идет о крупных магистралях и федеральных шоссе с «уступанием» могут возникать любопытные нюансы. Выезды со второстепенных подъездов на подобные трассы организованы, в подавляющем большинстве случаев, в виде многоуровневых развязок. Лишь в последнее время их у нас кое-где стали делать на европейский манер — с созданием местного дублера в районе съездов-выездов. Такая организация движения вынуждает водителей, желающих съехать с шоссе, заранее перестроиться в правые полосы.

Однако большинство развязок в России выполнены по схеме «клевера».

На них «полоса разгона» для только что выехавших на шоссе и «полоса торможения» для машин, намеревающихся съехать с дороги, фактически совпадают. Эти две роли одновременно играет в этом месте крайний правый ряд многополосного шоссе — на участке между въездом и съездом с него.