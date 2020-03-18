Когда положено уступать едущим со второстепенной дороги на скоростную трассу

Все знают, что при выезде машины с второстепенной дороги на главную ее водитель должен уступить дорогу двигающимся по ней машинам. На нерегулируемых перекрестках городских улиц или некрупных загородных дорог с этим проблем особых нет.
Но когда речь идет о крупных магистралях и федеральных шоссе с «уступанием» могут возникать любопытные нюансы. Выезды со второстепенных подъездов на подобные трассы организованы, в подавляющем большинстве случаев, в виде многоуровневых развязок. Лишь в последнее время их у нас кое-где стали делать на европейский манер — с созданием местного дублера в районе съездов-выездов. Такая организация движения вынуждает водителей, желающих съехать с шоссе, заранее перестроиться в правые полосы.
Однако большинство развязок в России выполнены по схеме «клевера».
На них «полоса разгона» для только что выехавших на шоссе и «полоса торможения» для машин, намеревающихся съехать с дороги, фактически совпадают. Эти две роли одновременно играет в этом месте крайний правый ряд многополосного шоссе — на участке между въездом и съездом с него.
Допустим, вы только что выехали на шоссе и начали разгон по этому правому ряду. В этот момент параллельно вам слева движется машина с включенным правым поворотником — собирается через несколько метров съехать с трассы. Кто в такой ситуации должен кому уступать?
На практике, чаще всего, уступает тот водитель, кто едва оказался на шоссе — он, вроде как, только что был на второстепенной, а тут перед ним «старожил» главной дороги. Вот последний и перестраивается вправо перед капотом уступающего «новичка».
Хотя на самом деле, в подобной дорожной ситуации преимущество целиком и полностью у машины, идущей по крайнему правому ряду и тот факт, что она еще пару секунд назад выезжала со второстепенного подъезда не играет никакой роли. Ведь она, по сути, двигается прямо, не меняя полосы движения. А транспортное средство, что норовит съехать перед ее «мордой» с шоссе, как ни крути, а совершает маневр перестроения — из более левого ряда в правый.
Напомним, что пункт 8.4 ПДД четко утверждает: при любом перестроении следует уступить ТС, движущимся попутно без изменения направления движения.
Поэтому, если вы, весь такой «главный», при подобном перестроении зацепите разгоняющуюся по правой полосе машинку, только что выехавшую со второстепенной дороги, имейте в виду: виновником ДТП окажетесь именно вы, а не ее водитель.