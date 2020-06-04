При обязательном техосмотре будут фотографировать только госномер машины

Текст приказа Минтранса №97 появился на портале обязательного опубликования правовых актов. Он оговаривает «требования к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось диагностирование».

В частности, каждую машину будут фотографировать в начале и в конце процедуры ТО так, чтобы на каждом снимке были видны номер автомобиля, его марка и цвет.

Фотофайлы должны содержать данные о дате, времени и координатах снимка (с погрешностью определения до 15 м). Минимальное разрешение — 1280 на 720 пикселей. Высота символа на госномере не может быть меньше 8 пикселей.

Снимки следует подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью техэксперта, проводившего диагностику, и направлять в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО.

Там они станут храниться в течение пяти лет.