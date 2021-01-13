Больше половины ДТП в России оформляют без вызова ГИБДД

Согласно данным, представленным РСА, за 11 месяцев 2020 года было зафиксировано 726 000 обращений автовладельцев, оформивших «европротокол» в рамках ОСАГО. Доля водителей, зафиксировавших ДТП с применением этого механизма, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, в целом по России составила 55% от общего числа страховых случаев, заявленных в рамках прямого возмещения убытков.

Этот показатель остался практически на уровне прошлого года за аналогичный период. В 2019-ом году без участия ДПС было зафиксировано 52,6% дорожных инцидентов, а в 2018-ом — 33%. Напомним, что упрощенный порядок оформления ДТП без вызова представителей ГИБДД, то есть «европротокол», может быть применен исключительно в случае согласия участников аварии относительно личности ее виновника, при отсутствии пострадавших людей, и при условии, что в происшествии участвовали не более двух автомобилей.