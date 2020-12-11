Олдскул на все деньги: тест-драйв обновленного внедорожника Toyota Fortuner

Нормальный среднестатистический горожанин покрутит пальцем у виска и скажет, что все это железо ему ни в одно место не уперлось: стандартного кроссовера с сиротским передним приводом — хватит «за глаза». Автор этих строк готов расписаться в своем автомобильном сумасшествии и подтвердить, что управление настоящим «динозавром», типа Toyota Fortuner вызывают у меня самые ламповые чувства.
Тем более, что японцы учинили над ним небольшой рестайлинг, подшаманив «морду» этому рамному агрегату. Решетка радиатора, бампер, новые фары — смотрится ни чем не хуже кроссоверных соседей по потоку. И даже гораздо лучше! Особенно для того, кто не ровно дышит к «большим черным джипам» и дорожному просвету в районе 22 сантиметров.
Из-под капота такой машины обязано доноситься урчание дизеля! Но тут в нашем случае вышла накладочка: к нам на тест попал Fortuner с 2,7-литровым 166-сильным бензиновым агрегатом и 6-ступенчатой АКП. Ну и ладно. Зато можно лить в бензобак дешевый 92-й бензин и не переживать по поводу зимнего дизтоплива! Но об этом позже. Прежде познакомимся с салоном внедорожника. Тут каждого любителя олдскульных «проходимцев» должно порадовать практически все. Поскольку перед глазами окажется причудливый симбиоз современности и «старого доброго».
С одной стороны — цветная цифровая «приборка» и тачскрин мультимедийной системы диагональю восемь дюймов. А с другой — «крутилки» управления кондиционером и режимами трансмиссии, словно снятыми с какой-нибудь Toyota родом из 2010-х. Кому как, а по мне это дополнительный плюс «Форчунера», ностальгический момент, настоящая отдушина от тотально оккупировавших центральные консоли подавляющего большинства современных моделей кнопочки-сенсоры.
Но есть у салона Fortuner и минусы. Касаются они эргономики водительского места. Прежде всего отметим, что вылет руля явно маловат — его бы еще на 5—7 сантиметров двинуть на себя, и тогда драйверу ростом выше 180 см не пришлось бы сидеть, согнув колени. Да и сиденье было полезно поставить хотя бы от того же RAV4. Штатное в Fortuner уж слишком плоско-аморфное. Сидеть, конечно, можно, но приходится привыкать.
Зато пассажирам второго ряда хорошо. Места для ног более, чем. А диван можно двигать вперед-назад, как заблагорассудится. В здоровенном багажном отделении, на боковых стенках примостилась пара откидных сидушек «детского» размера, что делает машину формально семиместной. Но возить на них кого бы то ни было лично я не стал — мало ли что может произойти в дороге, да и с комфортом тут проблематично.
Но самый кайф получаешь от процесса управления «Форчунером». За его рулем чувствуешь себя водителем, а не оператором пластикового гаджета, напичканного электроникой. На самом деле, всяческие системы курсовой устойчивости, и прочие EBD c «антибуксом» тут присутствуют в полной мере. Но им не удается смазать непередаваемое ощущение «настоящей машины», которое дарит Fortuner! Да, разгон тут совсем не как у болидов F1 — мотору, как никак, приходится тащить стальную раму и прокручивать все шестеренки полноприводной конструкции с подключаемым передним приводом и блокировкой заднего дифференциала. Зато как он плывет по дороге!
В какой-то момент понимаешь, что и ямы в асфальте, и трамвайные рельсы ты можешь просто не замечать! Да, потряхивает немного. Но не нужно переживать, что подвеску «пробьет» на вот этой ямке. Или о том, что «ушатаешь» ее всю целиком своей любовью не менять курс из-за каких-то там дорожных неприятностей. За рулем Fortuner быстро понимаешь, что на этом «грузовике в легковой шкуре» ты можешь позволить себе куда больше, чем все обладатели модных-современных кроссоверов вместе взятые.
Разве что на лежачих полицейских рамная конструкция дает о себе знать — зад подбрасывает заметно, если переборщишь со скоростью. А в остальном — танк, которому все до одного места. Главное, чтоб по габаритам проходил.
Ваш корреспондент особенно проникся к Fortuner в момент, когда на узенькой улочке с односторонним движением полусонный таксист «воткнулся» в задний бампер Porsche Cayenne. Сзади моментально образовалась дикая «пробка», поскольку объехать ДТП не было никакой возможности — разве что по тротуару, отделенному бордюром такой высоты, что страшно даже посмотреть.
Не только седаны, но и большие кроссоверы, попавшие в эту западню, были вынуждены терпеливо ждать приезда полиции. А вот «Форч» позволил легко и непринужденно вскарабкаться на тротуар и обойти незадачливую парочку. Пришлось взять на душу грех нарушения ПДД. Зато сколько завистливых взглядов коллег-водителей я наверняка «поймал» в спину!
В общем, в очередной раз убедился, что внедорожник — вполне адекватная машина для городской эксплуатации. И даже слегка завидую тому коллеге, что будет кайфовать за рулем Toyota Fortuner в момент, когда город, наконец, уже накроет нормальным мощным снежным циклоном.
Жаль только, что цена удовольствия под названием Fortuner — не самая низкая. В оказавшейся у меня комплектации внедорожник стоит без малого 2,9 млн. рублей. Но оно того стоит. Вот таким, как Toyota Fortuner, по идее, должен быть сейчас отечественный УАЗ «Патриот»! Но куда там: за 15 лет выпуска модели, отечественный автопроизводитель не сумел даже с ржавчиной толком разобраться…