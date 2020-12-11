Олдскул на все деньги: тест-драйв обновленного внедорожника Toyota Fortuner

Нормальный среднестатистический горожанин покрутит пальцем у виска и скажет, что все это железо ему ни в одно место не уперлось: стандартного кроссовера с сиротским передним приводом — хватит «за глаза». Автор этих строк готов расписаться в своем автомобильном сумасшествии и подтвердить, что управление настоящим «динозавром», типа Toyota Fortuner вызывают у меня самые ламповые чувства.

Тем более, что японцы учинили над ним небольшой рестайлинг, подшаманив «морду» этому рамному агрегату. Решетка радиатора, бампер, новые фары — смотрится ни чем не хуже кроссоверных соседей по потоку. И даже гораздо лучше! Особенно для того, кто не ровно дышит к «большим черным джипам» и дорожному просвету в районе 22 сантиметров.

Из-под капота такой машины обязано доноситься урчание дизеля! Но тут в нашем случае вышла накладочка: к нам на тест попал Fortuner с 2,7-литровым 166-сильным бензиновым агрегатом и 6-ступенчатой АКП. Ну и ладно. Зато можно лить в бензобак дешевый 92-й бензин и не переживать по поводу зимнего дизтоплива! Но об этом позже. Прежде познакомимся с салоном внедорожника. Тут каждого любителя олдскульных «проходимцев» должно порадовать практически все. Поскольку перед глазами окажется причудливый симбиоз современности и «старого доброго».