Какие автомобили чаще всего угоняли в России за последние полгода

Фото: АвтоВзгляд
По итогам первого полугодия самыми востребованными у автомобильных воров стали кроссоверы Hyundai Santa Fe и внедорожники Lexus LX. Чаще всего злоумышленники угоняют машины в период с 22 до 4 часов по четвергам и пятницам. Впрочем, бюджетные авто воришки тоже не обходят стороной.
Мирон Горин

По информации «АльфаСтрахование», с января по июнь 2021 года в ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в России вошли Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Излюбленными у преступников являются также Mitsubishi Outlander и Kia Sorento. Разумеется, по-прежнему актуальна для злодеев и Toyota Camry.

В премиальном сегменте пристрастия воров не менее ожидаемые: довольно часто пропадают Toyota Land Cruiser, Lexus RX и Range Rover. Не вышли из зоны риска и автомобили Mercedes-Benz и BMW.

Самыми опасными городами страховщики называют Москву и Санкт-Петербург. Именно в двух столицах зафиксирована половина случаев пропажи авто. Впрочем, в регионах тоже не без автокраж: угонщики активно промышляют в Свердловской области, Татарстане и Краснодарском крае.

автоправо, суд, страхование, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, дешевые машины, бюджетные авто, премиальный сегмент, премиум-сегмент, угон, угоны, защита от угона, прокуратура, автоуголовка, уголовный кодекс
29 июля 2021
395