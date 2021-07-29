Какие автомобили чаще всего угоняли в России за последние полгода

По информации «АльфаСтрахование», с января по июнь 2021 года в ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в России вошли Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Излюбленными у преступников являются также Mitsubishi Outlander и Kia Sorento. Разумеется, по-прежнему актуальна для злодеев и Toyota Camry.

В премиальном сегменте пристрастия воров не менее ожидаемые: довольно часто пропадают Toyota Land Cruiser, Lexus RX и Range Rover. Не вышли из зоны риска и автомобили Mercedes-Benz и BMW.

Самыми опасными городами страховщики называют Москву и Санкт-Петербург. Именно в двух столицах зафиксирована половина случаев пропажи авто. Впрочем, в регионах тоже не без автокраж: угонщики активно промышляют в Свердловской области, Татарстане и Краснодарском крае.