Хочу быть взрослым: первый тест-драйв бюджетного кроссовера Volkswagen Taos

Спустя три года после запуска продаж немцы таки привезли к нам своего героя. Скептики уже успели обозвать его «минитигуаном», но с недетскими замашками. А все потому, что автомобиль для компактного и недорогого сегмента оказался нешуточно нафарширован. Примерно так же, как создающий своеобразные звуки (простите, песни) Моргенштерн. Правда, в отличие от модного исполнителя, «Таос» много понятливее — и содержанием, и идеологией. Впрочем, обо всем по порядку.
Для тех, кто не знал, да еще и забыл, напомним: новый Volkswagen Taos оказался двоюродным братом старого Skoda Karoq. Родственников объединяет не только платформа, но и агрегаты, шасси и даже кузов. А чем автомобили хуже модных красоток в Инстаграме, не единственных и повторимых? Различия лишь в бамперах да прищуре глаз. Что, впрочем, не делает хуже ни девушек, ни машины. Давайте выясним, делает ли лучше…
Безусловно, красота — не главное. Важно, что внутри. Хотя о чем это я? Конечно, не безусловно, и еще как — главное! Ведь мы сначала выбираем взглядом, а на ингридиенты разбираем потом. Но у манерного клона «Шкоды», как и у чешского донора, с внешностью все в порядке. Да, она не столь притягательна, как Дана Борисова до знакомства с наркотиками, но вполне себе «вау». Автомобили Volkswagen никогда не отличались экстраординарностью дизайнерских метаморфоз, за что, собственно, мы их и любим. Все по-классике: элегантно и демократично. В общем, на все времена и случаи жизни.
А что же внутри? Тут все по-фольксвагеновски самобытно, удобно и интуитивно вразумительно. И по сравнению с тем же Karoq, убранство — исключительное. Горизонтальные дефлекторы двухзонного климат-контроля, графическая «приборка», эргономично «разбросанные» по панели органы управления, 10-дюймовый тачпад освеженного мультимедийного центра — компоновка, как всегда, на высоте. Кстати, головное устройство мгновенно реагирует на команды, но интерфейс, что нехарактерно для VW, с непривычки кажется перегруженным. Зато можно закачать любимый у нашего брата «Яндекс.Навигатор». Да-да, больше не придется отвлекаться на смартфон. Если, конечно, вы не снимаете «сторис», обгоняя «пробку» по встречной полосе.
По старой доброй традиции великолепно устроена и посадка. И, несмотря на визуальную миниатюрность «Таоса», сидится здесь более, чем комфортно. Не лишены удобств и обитатели дивана, которым не понадобится закидывать колени за уши и натирать друг другу бока локтями. Багажный отсек для своего класса тоже довольно приветлив — сюда без труда войдут 500 литров поклажи. В помощь — встроенные ремешки, вешалки и карманчики, а заодно и умение собирать пазлы.
А для того, чтоб не замерзли ни багаж, ни его владельцы, Volkswagen заботливо снабдил автомобиль зимним пакетом, включая подогрев всего и вся, а также АКБ и генератор повышенной мощности. Приятным бонусом стал индикатор уровня стеклоомывающей жидкости. Пожалуй, осталось лишь сотворить чудо, чтобы «незамерзайка» сама себя еще и пополняла.
На ходу младший кроссовер в линейке VW держится молодцом: за дорогу цепляется много лучше, чем рубль за Центробанк, а на бездорожье не лишает водителя уверенности, как ГИБДД — «прав». Безусловно, «Таос» не создан для отчаянного «оффроуда», и бросаться с ним во все тяжкие мы бы не советовали. Однако довезти грунтовыми тропами рассаду до дачи поможет однозначно. Подвеска — неприлично мягкая и упругая, по асфальту автомобиль не едет, а плывет. Но вот удары откровенных колдобин он принимает без энтузиазма.
А что вы хотели: Volkswagen Taos — не вездеход. Скорее, паркетных дел мастер. Конечно, муфта Haldex, передающая до 50% момента на заднюю ось, поможет преодолеть грязюку или сугроб, но клиренс в 164 мм легко напомнит о том, что переоценивать возможности не стоит. Ни свои, ни автомобиля. Пусть даже и заручившись поддержкой режима Off-Road с имитацией самоблокирующегося дифференциала, а заодно и соседа на «уазике».
Руль с удобным хватом желанно прилипает к рукам, а «гашетка» — к ноге. Да, едет этот малыш по-взрослому! Семь роботизированных скоростей лихо подыгрывают турбозадору 150 «коней». Коробка — новая — DQ381, вроде бы лишенная боязни перегрева, но не изменившая привычке дергаться. А вот динамика — волосы назад! Для интенсивного разгона даже не нужно продавливать пол. «Баранка» — не менее, если не более вкусная при активной рулежке. В общем, немцы ожидаемо даруют пилоту удовольствие от вождения.
Кстати, с передним приводом борется гидромеханический «автомат» о восьми ступенях. Тандем с 1,4-литровым движком — замечательный. Вероятно, созданный для тех, кто не нуждается во всех ведущих и не очень-то верит в безлимитность DSG. Самому же младшему мотору мощностью 110 сил положена механическая «пятиступка». Позже, вероятно, добавится шестидиапазонный «автомат». Правда, даже на «руке» атмосферник не столь бойкий, как «топчик», но зато менее прожорливый. Если, посвистывая турбиной, «Таос» поедает не менее девяти литров на сотню, то агрегат объемом 1,6 л максимально заглатывает семь.
Среди благ цивилизации в Volkswagen Taos найдутся системы удержания в полосе и автоматического торможения, помощник при движении на склоне, а также адаптивный круиз-контроль, обученный самостоятельно передвигать машину в пробках. Сколько же просит за свои умения этот амбициозный подросток? На старте — немногим больше 1 600 000 рублей, а вот на финише затребует все 2 000 000. По нынешним меркам, прайс-лист весьма лоялен к покупателям. Если, конечно, вы один из тех, кто в условиях перманентного кризиса держался и не доставал из трехлитровой банки накопленные сбережения.