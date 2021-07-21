Хочу быть взрослым: первый тест-драйв бюджетного кроссовера Volkswagen Taos

Спустя три года после запуска продаж немцы таки привезли к нам своего героя. Скептики уже успели обозвать его «минитигуаном», но с недетскими замашками. А все потому, что автомобиль для компактного и недорогого сегмента оказался нешуточно нафарширован. Примерно так же, как создающий своеобразные звуки (простите, песни) Моргенштерн. Правда, в отличие от модного исполнителя, «Таос» много понятливее — и содержанием, и идеологией. Впрочем, обо всем по порядку.

Для тех, кто не знал, да еще и забыл, напомним: новый Volkswagen Taos оказался двоюродным братом старого Skoda Karoq. Родственников объединяет не только платформа, но и агрегаты, шасси и даже кузов. А чем автомобили хуже модных красоток в Инстаграме, не единственных и повторимых? Различия лишь в бамперах да прищуре глаз. Что, впрочем, не делает хуже ни девушек, ни машины. Давайте выясним, делает ли лучше…