Оформить аварию теперь можно через приложение «Госуслуги»

– Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков, — сказано в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве уверены, что «Европротокол онлайн» может сократить время оформления аварии в рамках ОСАГО примерно вдвое. В основном благодаря тому, что его применение делает ненужным посещение офиса страховой компании, поскольку в электронный документ автоматически вносятся заверенные данные из профилей автомобилистов на «Госуслугах».

Для применения нового приложения достаточно, чтобы только у одного из участников аварии в смартфоне было установлено «Госуслуги Авто». От второго участника дорожного инцидента потребуется лишь подтверждение правильности внесенных в электронную форму данных, — через сгенерированную приложением ссылку. Главное, чтобы у обоих участников аварии были подтвержденные записи на «Госуслугах».

Остальные условия оформления происшествия через «Европротокол онлайн» аналогичны тем, что применяются при оформлении обычного, «бумажного» европротокола: не более двух участников аварии, нет пострадавших людей, повреждены только транспортные средства. При оформлении «Европротокола онлайн» нужно будет указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства дорожного инцидента, сфотографировать схему ДТП и само место происшествия, а также заявить о разногласиях между участниками и повреждениях ТС.