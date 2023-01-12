1 июня перестанет действовать страхование автомобилей по «Зеленой карте»

1 июня истекает срок действия пакета соглашений Российского союза автостраховщиков с государствами Евросоюза и Швейцарии, именуемого «Зеленая карта». Он позволяет российским автовладельцам ездить на своих авто по ЕС со страховым полисом ОСАГО. Соответственно, европейцы пока еще могут свободно кататься по России со своими национальными полисами обязательного автострахования — без покупки ОСАГО. С 1 июня эта «вольница» заканчивается. Европейским автовладельцам для поездок по нашей стране придется покупать наши полисы. Россиянам для автопутешествий по Европе придется озаботиться страховкой ЕС. Для этого, как правило, достаточно будет при пересечении границы Евросоюза приобрести страховой полис, действующий на всей его территории.

Характерно, что российская «Зеленая карта» после 1 июня 2023 года продолжит действовать в Великобритании, Турции, Азербайджане, Беларуси, Иране, Израиле, Тунисе и Марокко. Заметим, что в последнее время поездки россиян на личных машинах в Европу сошли практически на нет по понятным причинам. Таким образом последствий отмены соглашений «Зеленой карты» с ЕС большинство из них на себе не ощутит.